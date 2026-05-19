Álvaro Pacheco: "Casa Pia merece estar entre os grandes"

O treinador Álvaro Pacheco defende que o Casa Pia merece estar na I Liga de futebol e considerou que o play-off com o Torreense servirá para "reafirmar a identidade, capacidade e resiliência" da equipa.

"São dois jogos que decidem a vida e o futuro do clube. Depois do último jogo, foi duro, mas, pelo que esta equipa passou ao longo da temporada, merecíamos ter conquistado já o objetivo da manutenção. Temos mais dois jogos para reafirmar a equipa que somos, com a identidade, capacidade e resiliência que a equipa tem demonstrado ao longo desta época. É com determinação que temos de olhar para estes desafios", expressou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.

O desfecho da derradeira ronda do campeonato foi doloroso, mas Álvaro Pacheco prefere "olhar para o copo do lado positivo" e não tem dúvidas de que o Casa Pia vai "dar continuidade ao trabalho" frente a um Torreense "motivado pelo que fez".

"Fizemos uma época muito boa, dentro das adversidades que fomos tendo. Esta equipa acabou o campeonato com dois jogos muito bons e, pelas incidências que foi tendo, foi subindo e mantendo-se mais fiel aos valores casapianos. Esta é uma oportunidade para mostrarem a sua qualidade e potencial", disse Álvaro Pacheco.

Uma vez que a eliminatória é disputada a duas mãos, o treinador admitiu que vai efetuar alguma gestão na equipa, tendo também em conta o facto de ter o plantel inteiro à sua disposição, sem qualquer futebolista lesionado ou castigado.

"É importante gerir, para a equipa manter os níveis físicos ao mais alto nível. Nós temos de estar bem fisicamente, mentalmente e estrategicamente. O Torreense é uma equipa intensa e temos de ir buscar soluções aos problemas que surgirão. As equipas vão lutar sempre pela vitória e os jogadores vão mostrar vontade", vincou.

O único castigado é o próprio Álvaro Pacheco, que não vai estar no banco nos dois duelos do play-off, mas realçou que, "seja por Zoom ou auricular, a mensagem vai lá chegando de todas as formas", em encontros com a emotividade bem presente.

"O Torreense, a jogar em casa, é muito mais agressivo. Vai estar um bom ambiente no estádio e temos de estar tranquilos a gerir essa emotividade. Vai ser ritmado e o importante é manter o controlo emocional. Eles vão querer entrar muito mais fortes a jogar em casa e nós temos de ser inteligentes, com segundo jogo na nossa casa. Temos de saber gerir o jogo e levar a decisão para a segunda mão", apontou ainda.

O Casa Pia, 16.º na I Liga de futebol, visita o Torreense, terceiro na II Liga, às 18:00 de quarta-feira, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, da primeira mão do play-off de subida/descida, ajuizado por David Rafael Silva, da associação do Porto.