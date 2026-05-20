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António Nobre nomeado para apitar a final da Taça de Portugal

20 mai, 2026 - 20:36

Na Cidade do Futebol, o videoárbitro nomeado é Pedro Ferreira, assistido nessa função por Ricardo Moreira e Nuno Eiras.

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António Nobre foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar a final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense.

O árbitro de 37 anos da Associação de Futebol de Leiria será assistido por Nélson Pereira e Francisco Pereira. O quarto árbitro é Hélder Malheiro.

Na Cidade do Futebol, o videoárbitro nomeado é Pedro Ferreira, assistido nessa função por Ricardo Moreira e Nuno Eiras.

Sporting e Torreense disputam a final da Taça de Portugal neste domingo, às 17h15, jogo com relato na Renascença.

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