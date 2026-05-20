- Bola Branca 18h15
- 20 mai, 2026
-
Em Destaque
António Nobre nomeado para apitar a final da Taça de Portugal
20 mai, 2026 - 20:36
Na Cidade do Futebol, o videoárbitro nomeado é Pedro Ferreira, assistido nessa função por Ricardo Moreira e Nuno Eiras.
António Nobre foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar a final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense.
O árbitro de 37 anos da Associação de Futebol de Leiria será assistido por Nélson Pereira e Francisco Pereira. O quarto árbitro é Hélder Malheiro.
Na Cidade do Futebol, o videoárbitro nomeado é Pedro Ferreira, assistido nessa função por Ricardo Moreira e Nuno Eiras.
Sporting e Torreense disputam a final da Taça de Portugal neste domingo, às 17h15, jogo com relato na Renascença.
- Bola Branca 18h15
- 20 mai, 2026
-
Saiba Mais
- Nota 4 para António Nobre por uma "arbitragem tranquila"
- Nota 4 para António Nobre. “Bem nos lances capitais”
- Nota 4 para António Nobre. “Assertivo”
- Nota 4 para António Nobre, por penálti e expulsão "bem decididos"
- Nota 4 para António Nobre. "Bem na expulsão de Prestianni"
- Nota 3. "António Nobre sem erros de relevo"
- Nota 3 para António Nobre. “Não há penálti sobre Bondo”
- Nota 4 para António Nobre por uma "arbitragem tranquila"
- Nota 4 para António Nobre. “Bem nos lances capitais”
- Nota 4 para António Nobre. “Assertivo”
- Nota 4 para António Nobre, por penálti e expulsão "bem decididos"
- Nota 4 para António Nobre. "Bem na expulsão de Prestianni"
- Nota 3. "António Nobre sem erros de relevo"
- Nota 3 para António Nobre. “Não há penálti sobre Bondo”
Comentários