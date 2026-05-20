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"As pessoas não são estúpidas e percebem que a prioridade do Torreense tem de ser a subida de divisão"

20 mai, 2026 - 13:24 • Rui Viegas

Floris Schaap, antigo defesa holandês do Torreense, e ex-adjunto de Manuel Cajuda, recorda a passagem por Torres Vedras. Clube do Oeste vive uma das semanas mais importantes da sua história, com o play-off de subida (que hoje se inicia frente ao Casa Pia) e a final da Taça de Portugal (domingo contra o Sporting).

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Foi em 1991/92 que o Torreense cumpriu a sua última época na (então) 1ª Divisão Nacional. Era uma equipa sem "estrelas", orientada por Manuel Cajuda e onde havia um defesa holandês já com experiência do nosso futebol, então com 27 anos: Floris Schaap.

Em entrevista a Bola Branca, Floris recorda agora que "produziamos um futebol muito bonito, mas com jogadores que - sem experiência na primeira liga - não conseguiram manter-se".

Passados os anos, os homens do Oeste têm agora a oportunidade de voltar à 'piscina dos grandes'. Por via de um play-off contra o Casa Pia em que até pode tirar vantagem das dinâmicas opostas das duas equipas.

"A equipa que vem da Primeira Liga não teve os resultados necessários para se manter e a moral não será grande. Em sentido contrário surge a equipa da Segunda Liga que lutou até ao fim pela subida directa", sustenta o antigo jogador, antes de (re)ordenar as prioridades do emblema do 'Manuel Marques', que atravessa uma das semanas mais importantes da sua história, com play-off e final da Taça de Portugal (domingo perante o Sporting).

"Entre Taça e subida, a prioridade deve ser a subida", defende Floris. "Há mais benefícios, até em termos financeiros. As pessoas não são estúpidas e percebem isto perfeitamente", reforça a finalizar.

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