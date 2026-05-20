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João Moutinho renova com o Braga e vai jogar até aos 40 anos

20 mai, 2026 - 17:38 • Eduardo Soares da Silva

Médio estava em final de contrato e não decide terminar já a carreira. Renova para uma quarta temporada ao serviço dos minhotos.

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O SC Braga anunciou a renovação de contrato com o internacional português João Moutinho, que vai jogar para lá dos 40 anos de idade.

O médio estava em final de contrato com os arsenalistas, mas depois de uma temporada com 56 partidas realizadas, decidiu renovar contrato para jogar uma quarta época pelo Braga.

O campeão europeu em 2016 é o segundo jogar com mais internacionalizações (146) da história da seleção, apenas superado por Cristiano Ronaldo. Desde 2021 que não é convocado.

Moutinho começou a carreira no Sporting, onde foi formado. Rumou ao FC Porto em 2010 antes de dez temporadas no estrangeiro.

Fez cinco anos no Mónaco e outros cinco na Premier League, ao serviço do Wolverhampton. Desde 2023 que é jogador do Braga, que esta época chegou às meias-finais da Liga Europa.

Para lá do Euro 2016, Moutinho soma mais 17 troféus conquistados, entre os quais a Liga Europa pelos dragões em 2011, três campeonatos portugueses e uma Ligue 1.

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