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Tiago Margarido anuncia saída do Nacional. "Procuro um passo diferente"

20 mai, 2026 - 20:19 • Eduardo Soares da Silva

Treinador subiu os madeirenses à I Liga e conseguiu duas manutenções. Objetivo é rumar agora ao estrangeiro.

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O treinador Tiago Margarido anunciou a saída do Nacional. O objetivo será rumar ao estrangeiro.

Margarido, de 37 anos, subiu o Nacional à I Liga, em 2023/24 e terminou duas vezes no 14.º lugar da tabela classificativa do primeiro escalão.

"Agora procuro um passo diferente na minha carreira, muito possivelmente para o estrangeiro”, afirmou depois de reunir com a direção do Nacional, citado pelo jornal "JM-Madeira".

Tiago Margarido agradeceu ao presidente do Nacional, Rui Alves, "pela paciência quando as coisas não correram tão bem, porque houve momentos em que tivemos muitos jogos sem ganhar e só seria possível com uma direção destas e com um presidente destes."

Em comunicado, o Nacional afirma que "Tiago Margarido será sempre recordado com respeito e admiração por toda a família nacionalista".

Tiago Mararido é treinador principal desde 2019. Orientou o Canelas 2010 durante três temporadas, teve uma breve passagem de uma época pelo Varzim e rumou ao Nacional da Madeira.

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