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Torreense e Casa Pia empatam na primeira mão do "play-off" da I Liga

20 mai, 2026 - 19:54 • Eduardo Soares da Silva

A equipa da II Liga vai agora disputar a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, no domingo, antes da segunda mão da eliminatória.

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O Torreense e o Casa Pia não saíram do empate sem golos, na primeira mão do "play-off" que decide a última vaga na I Liga 2026/2027.

No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, nenhuma das equipas se conseguiu superiorizar e o Torreense não aproveitou a expulsão de Pedro Rosas no Casa Pia, com vermelho direto aos 75 minutos.

A equipa da II Liga vai agora disputar a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, no domingo, antes da segunda mão da eliminatória.

O Torreense busca a sétima participação na I Liga, um escalão que não disputa desde 1991/92. Já o Casa Pia tenta confirmar uma quinta participação consecutiva.

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