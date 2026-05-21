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4.ª Conferência Bola Branca

Marco Silva confirmado na Conferência Bola Branca

21 mai, 2026 - 07:00 • Carlos Calaveiras , Hugo Tavares da Silva

Treinador do Fulham é o mais recente nome confirmado na 4.ª Conferência Bola Branca, intitulada “A Excelência no Futebol”, que terá lugar no auditório da Renascença no dia 28 de maio. Conheça os outros nomes.

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O treinador Marco Silva, em final de contrato com o Fulham da Premier League, está confirmado na quarta Conferência Bola Branca, que terá lugar no dia 28 de maio, no auditório da Renascença, em Lisboa.

O técnico lisboeta começou a carreira no Estoril Praia, onde pendurou as botas como futebolista, e aí garantiu dois apuramentos para a Liga Europa, algo inédito no clube da Amoreira, com um quinto e quarto lugares. Seguiu-se o Sporting, onde conquistou uma Taça de Portugal, e depois o Olympiacos, onde venceu o título nacional grego.

Marco Silva, de 48 anos, está em Inglaterra desde 2016/17, somando passagens por Hull City, Watford, Everton e, finalmente, Fulham, que agora pode ou não abandonar passadas cinco épocas.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.

A quarta Conferência Bola Branca terá intervenção de abertura do primeiro-ministro, Luis Montenegro, num momento em que Governo e agentes desportivos procuram refletir em conjunto sobre o estado do futebol português.

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O evento conta também com as presenças de Pedro Proença (presidente da Federação Portuguesa de Futebol) e Reinaldo Teixeira (presidente da Liga Portugal) em momentos de reflexão sobre o futebol português, logo após o fim das principais provas oficiais internas e antes da participação de Portugal no Campeonato do Mundo.

Está também confirmada a presença de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, que fará o balanço da temporada portista marcada pela conquista da Primeira Liga. O líder do clube campeão da época 2025/2026 vai responder em direto às perguntas da Bola Branca no palco da quarta conferência organizada pela Renascença, em parceria com os Jogos Santa Casa e com o apoio do IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude.

A poucos dias da partida da seleção nacional para os Estados Unidos, a quarta Conferência Bola Branca recebe personalidades como Artur Soares Dias (ex-árbitro internacional), António Simões (um dos históricos "magriços" de 1966) e Miguel Poiares Maduro (antigo ministro e ex-presidente do Comité de Governação da FIFA).

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Na edição mais internacional de sempre, a quarta Conferência Bola Branca escutará Pepijn Lijnders, treinador adjunto do Manchester City, com o olhar do atual braço direito de Pep Guardiola e ex-assistente de Jurgen Klopp sobre o futebol atual.

Numa altura em que muito se debate o desempenho da seleção italiana - de novo arredada de uma competição que já venceu por quatro vezes - a quarta Conferência Bola Branca contará com as reflexões de Antonio Gagliardi, ex-adjunto de Roberto Mancini na seleção que conquistou o EURO 2020.

Tal como nas edições anteriores, mantém-se a reflexão sobre a formação de talentos e de possíveis futuros campeões, contando com a presença dos diretores de formação de FC Porto, Sporting e Benfica ao longo da quarta Conferência Bola Branca.

O evento vai decorrer entre as 9h00 e as 19h00 de 28 de maio e outros convidados vão estar presentes.

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