O momento em que equipa do Torreense celebra chamada de Stopira ao Mundial

Júbilos, saltos e abraços no balneário do Torreense, no estádio Manuel Marques. Toda uma equipa feliz pela convocatória de Ianique Tavares — conhecido no mundo do futebol como Stopira — para representar Cabo Verde no Mundial 2026. As imagens tornaram-se virais.

O capitão da formação de Torres Vedras é o primeiro jogador do clube português, que está no play-off de acesso à I Liga e chegou à final da Taça, a ser convocado para uma fase final de um Mundial de Futebol, que se realiza este verão nos Estados Unidos, México e Canadá.

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O momento marcante do anúncio da convocatória de Stopira ficou registado em vídeo, um registo que ficará para sempre guardado na história do jogador e do clube.

O defesa vai representar de Cabo Verde, seleção conhecida como "Tubarões Azuis", que pela primeira vez na história garantiu uma vaga no Mundial de Futebol.

Nascido na cidade de Praia, em Cabo Verde, em 1988, Stopira destacou-se pela atitude defensiva e perfil agressivo em campo. Deu os primeiros passos em clubes locais como o Sporting da Praia e o Boavista da Praia. As fortes características do jogador chamaram à atenção dos olheiros, acabando por ser chamado para as seleções jovens cabo-verdianas.



Em 2008 mudou-se para Portugal. Nos Açores assinou contrato com o Santa Clara. Apesar de ser a primeira experiência fora da terra natal, a consistência defensiva não passou despercebida. Antes de viajar até à Hungria, lugar onde a carreira do futebolista ascendeu, passou ainda pelo CD Feirense e pelo Desportivo da Corunha.

Em 2012, Stopira chegou aos húngaros do Videoton — atual Fehérvár — onde permaneceu mais de 10 anos, algo pouco comum dos jogadores estrangeiros. O defesa integrou-se na equipa e no país e em 2019 recebeu a nacionalidade húngara. Mas Cabo Verde continuou sempre no coração.

Mas como é que Ianique Tavares ganhou a alcunha Stopira? Trata-se de uma homenagem ao internacional francês da década de 80 Yannick Stopyra.

*Artigo editado por Ricardo Vieira

