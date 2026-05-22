Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

António Nobre. Final da Taça é “sonho de qualquer árbitro”

22 mai, 2026 - 21:44

A partida vai colocar frente a frente Sporting e Torreense.

A+ / A-

O árbitro António Nobre diz-se orgulhoso por ter sido o escolhido para dirigir a final da Taça de Portugal.

“Este é o sonho de qualquer árbitro desde que começa nos campeonatos regionais até chegar ao nível nacional e internacional”, disse.

António Nobre acrescenta: “É a festa da Taça. Ouvimos os nossos pais e avós falar dela e é com muito orgulho que recebemos esta nomeação, mas também com enorme responsabilidade”.

Nobre vai ter como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira. Hélder Malheiro vai ser o quarto árbitro.

A final da Taça de Portugal, no domingo, vai colocar frente a frente o Sporting e o Torreense.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)