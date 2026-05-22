António Nobre. Final da Taça é “sonho de qualquer árbitro”
22 mai, 2026 - 21:44
A partida vai colocar frente a frente Sporting e Torreense.
O árbitro António Nobre diz-se orgulhoso por ter sido o escolhido para dirigir a final da Taça de Portugal.
“Este é o sonho de qualquer árbitro desde que começa nos campeonatos regionais até chegar ao nível nacional e internacional”, disse.
António Nobre acrescenta: “É a festa da Taça. Ouvimos os nossos pais e avós falar dela e é com muito orgulho que recebemos esta nomeação, mas também com enorme responsabilidade”.
Nobre vai ter como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira. Hélder Malheiro vai ser o quarto árbitro.
A final da Taça de Portugal, no domingo, vai colocar frente a frente o Sporting e o Torreense.
