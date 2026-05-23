- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
II Liga
Farense vence Belenenses e está mais perto da permanência
23 mai, 2026 - 23:07 • Lusa
A segunda mão do playoff está marcada para 30 de maio no Restelo.
O Sp. Farense deu este sábado um passo para se manter na II Liga de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Belenenses, da Liga 3, na primeira mão do play-off de acesso à próxima edição do segundo escalão.
Em Faro, os algarvios impuseram-se aos lisboetas graças a um golo de André Candeias, aos 30 minutos.
A segunda mão está agendada para 30 de maio, no Estádio do Restelo, em Lisboa.
O Farense terminou a II Liga na 16.ª posição, enquanto o Belenenses foi terceiro colocado na Liga 3, o terceiro escalão nacional, e procura, pelo segundo ano seguido, garantir a subida através do play-off, depois de na época passada ter perdido essa corrida para o Paços de Ferreira.
- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-