Jornalista da Renascença galardoado com prémio “Artur Agostinho”
23 mai, 2026 - 19:50 • Carlos Calaveiras
Eduardo Soares da Silva é o autor do podcast “Código Farioli”.
O jornalista da Renascença Eduardo Soares da Silva é galardoado pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) com o prémio “Artur Agostinho” na categoria rádio.
O CNID distingue anualmente Jornalistas dos vários meios (Imprensa, Rádio, Tv, Internet), no caso da área do Desporto.
A direção do clube decidiu premiar igualmente um conjunto de profissionais com longas carreiras, como José Manuel Freitas, Miguel Prates ou António Tadeia, além de outros que também se distinguiram ao longo dos últimos doze meses.
Os prémios vão ser entregues na terça, dia 26 de maio, a partir das 16h00, na Cidade do Futebol em Oeiras.
Para assinalar devidamente as seis décadas de existência, o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto vai ainda realizar uma exposição.
Veja a lista completa de premiados:
JOAQUIM OLIVEIRA
MÉRITO EMPRESARIAL
JOSÉ MANUEL FREITAS
CARREIRA Prémio David Sequerra
MIGUEL PRATES | SPORTTV
TELEVISÃO Prémio Alves dos Santos
JOSÉ SANTOS | RECORD
COLABORADOR
PEDRO CADIMA | O JOGO
IMPRENSA ESCRITA Prémio Neves de Sousa
MARIA JOÃO PEREIRA| CANAL 11
REVELAÇÃO Prémio Vítor Santos
LUÍS MANUEL NEVES | RECORD
FOTOJORNALISMO Prémio Nuno Ferrari
EDUARDO SOARES DA SILVA | RR
RÁDIO Prémio Artur Agostinho
ANTÓNIO TADEIA
Jornalismo Online
ISAAC NADER | SL BENFICA
ATLETA DO ANO – Atletismo
ÁGATE SOUSA | SL BENFICA
ATLETA DO ANO - Atletismo
SELEÇÃO NACIONAL FUTEBOL SUB 17
EQUIPA DO ANO - FUTEBOL
FRANCESCO FARIOLI | FC PORTO
TREINADOR I LIGA 2025-26
MIGUEL MOITA | CS MARITIMO
TREINADOR II LIGA 2024-25
LUIS SUÁREZ | SPORTING CP
MELHOR JOGADOR I LIGA 2025-26
ANDRÉ CLOVIS | ACADÉMICO DE VISEU
MELHOR JOGADOR II LIGA 2025-26
VICTOR FROHOLDT | FC PORTO
REVELAÇÃO 2025-26
JOÃO FILIPE | AMARANTE FC
MELHOR JOGADOR LIGA 3 2025-26
LUCIA ALVES | SL BENFICA
MELHOR JOGADORA LIGA FEMININA 2025-26
JOÃO NEVES | PARIS SG
JOGADOR NO ESTRANGEIRO 2025-26
