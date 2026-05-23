Jornalista da Renascença galardoado com prémio “Artur Agostinho”

23 mai, 2026 - 19:50 • Carlos Calaveiras

Eduardo Soares da Silva é o autor do podcast “Código Farioli”.

O jornalista da Renascença Eduardo Soares da Silva é galardoado pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) com o prémio “Artur Agostinho” na categoria rádio.

O CNID distingue anualmente Jornalistas dos vários meios (Imprensa, Rádio, Tv, Internet), no caso da área do Desporto.

A direção do clube decidiu premiar igualmente um conjunto de profissionais com longas carreiras, como José Manuel Freitas, Miguel Prates ou António Tadeia, além de outros que também se distinguiram ao longo dos últimos doze meses.

Os prémios vão ser entregues na terça, dia 26 de maio, a partir das 16h00, na Cidade do Futebol em Oeiras.

Para assinalar devidamente as seis décadas de existência, o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto vai ainda realizar uma exposição.

De recordar que Eduardo Soares da Silva, da Renascença, é o autor do podcast “Código Farioli”.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Veja a lista completa de premiados:

JOAQUIM OLIVEIRA

MÉRITO EMPRESARIAL

JOSÉ MANUEL FREITAS

CARREIRA Prémio David Sequerra

MIGUEL PRATES | SPORTTV

TELEVISÃO Prémio Alves dos Santos

JOSÉ SANTOS | RECORD

COLABORADOR

PEDRO CADIMA | O JOGO

IMPRENSA ESCRITA Prémio Neves de Sousa

MARIA JOÃO PEREIRA| CANAL 11

REVELAÇÃO Prémio Vítor Santos

LUÍS MANUEL NEVES | RECORD

FOTOJORNALISMO Prémio Nuno Ferrari

EDUARDO SOARES DA SILVA | RR

RÁDIO Prémio Artur Agostinho

ANTÓNIO TADEIA

Jornalismo Online

ISAAC NADER | SL BENFICA

ATLETA DO ANO – Atletismo

ÁGATE SOUSA | SL BENFICA

ATLETA DO ANO - Atletismo

SELEÇÃO NACIONAL FUTEBOL SUB 17

EQUIPA DO ANO - FUTEBOL

FRANCESCO FARIOLI | FC PORTO

TREINADOR I LIGA 2025-26

MIGUEL MOITA | CS MARITIMO

TREINADOR II LIGA 2024-25

LUIS SUÁREZ | SPORTING CP

MELHOR JOGADOR I LIGA 2025-26

ANDRÉ CLOVIS | ACADÉMICO DE VISEU

MELHOR JOGADOR II LIGA 2025-26

VICTOR FROHOLDT | FC PORTO

REVELAÇÃO 2025-26

JOÃO FILIPE | AMARANTE FC

MELHOR JOGADOR LIGA 3 2025-26

LUCIA ALVES | SL BENFICA

MELHOR JOGADORA LIGA FEMININA 2025-26

JOÃO NEVES | PARIS SG

JOGADOR NO ESTRANGEIRO 2025-26

