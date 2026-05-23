Luís Tralhão. "Priorizamos o campeonato", mas "não viemos passear" à Taça

O treinador do Torreense, Luís Tralhão, reforça que a prioridade do clube é tentar subir à I Liga, mas garante que a sua equipa não vai passear até ao Jamor. O favoritismo é do Sporting, mas a sua equipa vai tentar dar luta.

Prioridade ao campeonato

"Em primeiro lugar, já fui claro e o clube também sobre essa posição; priorizamos o campeonato. Estamos na Taça e não viemos passear. Já disse há um mês, quando atingimos a final, que viemos competir. O míster Rui Borges disse que jogava com os melhores e nós vamos jogar com os melhores. Quem são os melhores é relativo, mas temos um grupo preparado para qualquer jogo, com muita qualidade. Costinha está entre os convocados e, seja com A, B ou C, estamos preparados para competir e tentar ganhar o troféu".

Calendarização

“As equipas do play-off deviam estar em equidade, com os mesmos dias de descanso e não devia estar uma Taça de Portugal pelo meio. Devia estar isso em consideração. Obviamente que o calendário e a final da Taça estão marcados há muito tempo; são vicissitudes das competições e estamos a pagar um pouco pelo sucesso da temporada, mas também devo dizer que o Sporting, em condições semelhantes, noutras competições, usou o regulamento a seu favor. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Isto não quer dizer que me vou desculpar nas duas competições. Podemos perder os dois jogos, estamos a jogar com duas equipas da I Liga e somos uma equipa que não se preparou para jogar de quatro em quatro dias e não se pode ter o mesmo argumentos de uma equipa que compete na Champions, apesar de ser o primeiro a reconhecer que há Mundiais para se jogar e calendários, mas esta semana em França o Nice vai participar no play-off e foi à final da Taça de França. Fez a final e agora vai ter os dois jogos, mas volto a dizer que não é desculpa”

Sporting

“Obviamente que o Sporting é uma equipa fortíssima. Vou assistindo a todos os jogos da I e II Liga ao longo da época e já conhecemos bem o Sporting, mas, nestes últimos tempos, com mais detalhe, notamos que não tem muitos pontos fracos. Isso percebe-se pela sua excelente época, mas temos uma noção completa de que o domínio amanhã há de ser teoricamente do Sporting. Temos de saber defender bem, esperar o momento certo para recuperar a bola e fechar espaços interiores, onde eles são fortíssimos nisso, com Pote, Trincão, Suárez, Morita, Hjulmand.... Jogo exterior fortíssimo, na ala direita com os dois melhores extremos do campeonato, um lateral- esquerdo com projeção brilhante como o Maxi... é uma equipa muito competente. O que vamos tentar fazer é, de acordo com as forças do adversário, encaixar as nossas virtudes. Temos feito um trajeto muito bom na II Liga, que valoriza a qualidade individual, com maior domínio de jogo, e somos bastante pressionantes na II Liga. Adorava dizer que também o seremos amanhã, mas se o Sporting deixar, senão, vamos ter de sofrer para tentar feri-los com bola".

O Sporting – Torreense, para a final da Taça de Portugal, está marcado para as 17h15 deste domingo no estádio nacional, no Jamor.