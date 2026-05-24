Festa desde Torres Vedras. “Pode ser que o Sporting mande 7 bolas à trave”

São 11 os autocarros organizados pelo Torreense que levam centenas de adeptos até ao Jamor. Bandeiras hasteadas, camisolas impecavelmente colocadas com o nome dos heróis de Torres Vedras nas costas. A marmita está pronta e discute-se sobre a quantidade de gelo que deve ser transportada. Nem de menos nem de mais: que depois não há espaço para as fresquinhas no interior.

“Pode ser que o Sporting mande 7 bolas à trave e aí pode ser que a gente ganhe o jogo”, diz, entre risos, um experiente adepto da terra prestes a embarcar pela primeira vez em 70 anos na aventura da mata do Jamor. “Só 1-0 chega e depois uma grande festa aqui em Torres Vedras”, responde o amigo, ao lado, enquanto aguarda pela vez para entrar no transporte coletivo.

Cinco euros é quanto custa esta ida e volta providenciada pelo clube que eliminou o Fafe nas meias-finais e garantiu um lugar na finalíssima da prova-rainha do futebol português. Talvez por isso, e também por um enorme fair-play aqui respirado, há adeptos com camisolas do Sporting entre aqueles que fazem cerca de 45 minutos até Oeiras.

“Espero que o Sporting ganhe, gosto do Torreense, mas acho que o Sporting é que tem de ganhar”, afirma, com toda a tranquilidade, talvez como sempre o futebol devesse ser, um pai, de mão dada a um filho vestido de verde e branco.