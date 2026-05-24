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FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL
Festa desde Torres Vedras. “Pode ser que o Sporting mande 7 bolas à trave”
24 mai, 2026 - 12:00 • João Maldonado
Adeptos do Torreense saíram rumo ao Jamor às 10 da manhã em autocarros organizados pelo clube. Alguns adeptos sportinguistas aproveitaram também esta boleia. Semana histórica para um clube que ainda vai disputar a subida à primeira divisão.
São 11 os autocarros organizados pelo Torreense que levam centenas de adeptos até ao Jamor. Bandeiras hasteadas, camisolas impecavelmente colocadas com o nome dos heróis de Torres Vedras nas costas. A marmita está pronta e discute-se sobre a quantidade de gelo que deve ser transportada. Nem de menos nem de mais: que depois não há espaço para as fresquinhas no interior.
“Pode ser que o Sporting mande 7 bolas à trave e aí pode ser que a gente ganhe o jogo”, diz, entre risos, um experiente adepto da terra prestes a embarcar pela primeira vez em 70 anos na aventura da mata do Jamor. “Só 1-0 chega e depois uma grande festa aqui em Torres Vedras”, responde o amigo, ao lado, enquanto aguarda pela vez para entrar no transporte coletivo.
Cinco euros é quanto custa esta ida e volta providenciada pelo clube que eliminou o Fafe nas meias-finais e garantiu um lugar na finalíssima da prova-rainha do futebol português. Talvez por isso, e também por um enorme fair-play aqui respirado, há adeptos com camisolas do Sporting entre aqueles que fazem cerca de 45 minutos até Oeiras.
“Espero que o Sporting ganhe, gosto do Torreense, mas acho que o Sporting é que tem de ganhar”, afirma, com toda a tranquilidade, talvez como sempre o futebol devesse ser, um pai, de mão dada a um filho vestido de verde e branco.
Independentemente de quem ganhe, os autocarros voltam a Torres Vedras pelas 9 da noite. É essa a indicação dada pelo clube que vive uma das semanas de maior importância na sua história. Este Domingo a final da Taça contra o campeão do troféu em título e na quinta-feira a hipótese de subir de divisão, rumo à primeira liga, numa deslocação ao terreno do Casa Pia (o primeiro jogo deste play-off ficou 0-0).
“Para mim, era subir de divisão” ou “para mim, era ganhar a Taça”. As opiniões dividem-se entre os fãs e há também, claro, quem acredite que é possível tornar os dois feitos uma realidade. No final da semana saberemos se o Torreense continua no céu ou se será obrigado a descer à Terra. De qualquer forma, foi uma viagem espetacular.
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