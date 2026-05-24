Luís Tralhão. "Acreditámos sempre que era possível"

O treinador do Torreense, Luís Tralhão, estava emocionado com o triunfo na final da Taça de Portugal contra o Sporting.

Os adeptos

“Fico muito emocionado em olhar para aquela gente toda e pensar que este grupo conseguiu dar-lhe esta alegria".

A partida

"Acreditámos sempre que era possível, porque aquilo que fazemos e que vamos sentindo ao longo dos jogos é que somos capazes de nos batermos com qualquer adversário. Eles não entram em pânico e isso é muito bom. Essa confiança que vamos tendo ao longo das semanas é importante para chegarmos a estes momentos e não tremermos. Não senti nenhum tipo de ansiedade nos jogadores antes deste jogo. Eles estão talhados para isto. Muitos deles queriam muito, porque são portugueses e sentiram que podia ser a única vez que podiam conquistar esta final, mas os estrangeiros também têm um talento enorme”.

120 minutos antes do Casa Pia

"A questão anímica é muito importante, mas a física também e temos de recuperar muito bem e pensar na melhor abordagem para o jogo de quinta-feira, que vai ser uma autêntica final também".

Competições europeias

"Uma coisa de cada vez. Vamos pensar para já no próximo jogo, que é muito importante para nós. Convocamos desde já toda a gente. Da minha parte, a festa vai ser controlada!"

O Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting, na final, após prolongamento, por 2-1. Feito inédito: primeira vez que uma equipa da II Liga levanta o caneco.