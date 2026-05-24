Stopira. "Chegou a nossa hora"

O capitão do Torreense, Stopira, marcou o golo decisivo que carimbou a primeira Taça de Portugal da história do Torreense. O internacional cabo-verdiano - que ainda vai jogar o Mundial - está feliz com o triunfo.

Penálti decisivo

"Quero agradecer a todos, à equipa pela dedicação. Passou-me pela cabeça que chegou a hora. Chegou a nossa hora e desde o início disse que tínhamos de acreditar que era possível. Lutámos sempre no jogo, nunca desistimos. Por fim, tivemos o penálti e o título merecido. Por tudo. Pela população de Torres Vedras, pelo clube, pela época que fizemos. Acho que merecemos este título."

Fizeram história

"Isto é trabalho. Como disse sempre, fazemos por merecer. Esta equipa fez muito por merecer. Desde o início lutámos unidos como uma equipa e mostrámos isso perante uma grande equipa como é o Sporting. Não baixámos os braços, acreditámos e, por fim, fomos abençoados. Estou muito feliz pela vitória."

Playoff contra Casa Pia

"Não há descanso. São duas finais e vamos dar tudo até ao fim. Já falta só mais um contra o Casa Pia e vamos na luta. Até ao fim tentar subir de divisão. Obrigado a todo este povo pelo apoio. Estamos juntos. Obrigado a todo o Cabo Verde ainda."

Que ano…

"Sou predestinado, abençoado por Deus e também acredito sempre no trabalho. Quem me conhece sabe que não me rendo. Vou sempre à luta. Esta vitória é por todo e pelo meu povo."

O Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting, na final, após prolongamento, por 2-1. Feito inédito: primeira vez que uma equipa da II Liga levanta o caneco.