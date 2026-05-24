Taça de Portugal

Surpresa na Taça. Torreense derrota Sporting e faz história

24 mai, 2026 - 20:16 • Carlos Calaveiras

Equipa da II Liga vence no Jamor e vai à Liga Europa.

Conhece a história de David e Golias? Voltou a acontecer no estádio do Jamor este domingo. O Torreense, da II Liga, derrotou o Sporting, por 2-1, e fez história no futebol português. É a primeira Taça para a equipa do Oeste e a primeira vez que uma equipa de escalão inferior conquista o troféu.

No meio do playoff de subida para a I Liga, a equipa de Torres Vedras chegou ao estádio nacional sabendo da superioridade do Sporting, mas mal se notou durante os 120 minutos.

E não podia ter começado melhor para a equipa de Luís Tralhão: logo aos 4 minutos, Zohi fez o golo, após canto, agradecendo um mau corte de Morita.

Havia muito tempo para o Sporting recuperar, mas os leões não estavam inspirados e o intervalo chegou com vantagem justa dos “visitantes”.

Na segunda parte, a equipa de Alvalade apertou mais, mas o Torreense nunca se desconjuntou defensivamente.

Lucas Paes, o guarda-redes, foi um dos heróis da tarde, mas o carimbo foi deixado por Stopira, o capitão, da marca de grande penalidade, já no prolongamento. Que temporada para o defesa cabo-verdiano: vitória na Taça, na luta pela subida à primeira e lugar garantido no Mundial 2026.

O Torreense voltou ao Jamor 70 anos depois (perdeu na altura contra o FC Porto) e desta vez leva o caneco.

Com este triunfo, o Torreense garante ainda a fase de liga da Liga Europa (obrigando o Benfica a fazer as pré-eliminatórias e a tirar a Europa ao Famalicão). Vai também estar na Supertaça, contra o campeão FC Porto.

Já o Sporting não consegue renovar a Taça de Portugal, que tinha conquistado na época passada.

Entretanto, foi um jogo de várias despedidas de leão ao peito: Quenda e Morita garantidamente e, quem sabe, mais alguns.

