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Torreense na Liga Europa, Benfica na segunda pré-eliminatória e Famalicão fora

24 mai, 2026 - 20:37 • Carlos Calaveiras

Veja o "alinhamento" das equipas portuguesas na Europa da próxima época.

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O Torreense derrotou o Sporting na final da Taça de Portugal e é a primeira equipa da II Liga a levantar o caneco.

Graças a este feito histórico, a equipa de Torres Vedras garante lugar na fase regular da Liga Europa 2026/27.

Posto isto, o Benfica terá de jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa e está, assim, obrigado a arrancar a pré-época mais cedo.

Para os encarnados, a primeira mão está marcada para 23 de julho e a segunda para 30 do mesmo mês. A equipa da Luz vai ter de fazer seis jogos até entrar na fase de liga.

Já o Sp. Braga vai para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência e o Famalicão, que também torcia pelo Sporting, após o quinto lugar no campeonato, fica fora das provas europeias.

Entretanto, o Sporting tem lugar garantido na fase de liga da Champions graças ao quarto lugar conseguido pelo Aston Villa em Inglaterra.

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