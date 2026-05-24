Torreense na Liga Europa, Benfica na segunda pré-eliminatória e Famalicão fora

O Torreense derrotou o Sporting na final da Taça de Portugal e é a primeira equipa da II Liga a levantar o caneco.

Graças a este feito histórico, a equipa de Torres Vedras garante lugar na fase regular da Liga Europa 2026/27.

Posto isto, o Benfica terá de jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa e está, assim, obrigado a arrancar a pré-época mais cedo.

Para os encarnados, a primeira mão está marcada para 23 de julho e a segunda para 30 do mesmo mês. A equipa da Luz vai ter de fazer seis jogos até entrar na fase de liga.

Já o Sp. Braga vai para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência e o Famalicão, que também torcia pelo Sporting, após o quinto lugar no campeonato, fica fora das provas europeias.

Entretanto, o Sporting tem lugar garantido na fase de liga da Champions graças ao quarto lugar conseguido pelo Aston Villa em Inglaterra.