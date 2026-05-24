- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
UEFA
Torreense na Liga Europa, Benfica na segunda pré-eliminatória e Famalicão fora
24 mai, 2026 - 20:37 • Carlos Calaveiras
Veja o "alinhamento" das equipas portuguesas na Europa da próxima época.
O Torreense derrotou o Sporting na final da Taça de Portugal e é a primeira equipa da II Liga a levantar o caneco.
Graças a este feito histórico, a equipa de Torres Vedras garante lugar na fase regular da Liga Europa 2026/27.
Posto isto, o Benfica terá de jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa e está, assim, obrigado a arrancar a pré-época mais cedo.
Para os encarnados, a primeira mão está marcada para 23 de julho e a segunda para 30 do mesmo mês. A equipa da Luz vai ter de fazer seis jogos até entrar na fase de liga.
Já o Sp. Braga vai para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência e o Famalicão, que também torcia pelo Sporting, após o quinto lugar no campeonato, fica fora das provas europeias.
Entretanto, o Sporting tem lugar garantido na fase de liga da Champions graças ao quarto lugar conseguido pelo Aston Villa em Inglaterra.
- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
- O sorriso Vasquez e 11 contra 11 (sem esquecer Stopira e Zoh)
- Surpresa na Taça. Torreense derrota Sporting e faz história
- Recorde os melhores momentos do Sporting - Torreense
- António Nobre. Final da Taça é “sonho de qualquer árbitro”
- Luís Tralhão. "Acreditámos sempre que era possível"
- Rui Borges. "Adversário é um justo vencedor"
- Hjulmand. "Faltou alguma atitude"
- Festa noite fora. “Amanhã é feriado em Torres”
- O sorriso Vasquez e 11 contra 11 (sem esquecer Stopira e Zoh)
- Surpresa na Taça. Torreense derrota Sporting e faz história
- Recorde os melhores momentos do Sporting - Torreense
- António Nobre. Final da Taça é “sonho de qualquer árbitro”
- Luís Tralhão. "Acreditámos sempre que era possível"
- Rui Borges. "Adversário é um justo vencedor"
- Hjulmand. "Faltou alguma atitude"
- Festa noite fora. “Amanhã é feriado em Torres”