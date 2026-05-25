4ª Conferência Bola Branca
Franclim Carvalho e João Pereira confirmados na 4ª Conferência Bola Branca
25 mai, 2026 - 12:45 • Hugo Tavares da Silva , Carlos Calaveiras
Os treinadores juntam-se a nomes como Marco Silva, André Villas-Boas, Fernando Santos e Pepijn Lijnders, o adjunto de Pep Guardiola no Manchester City com passado no FC Porto. Saiba tudo sobre a 4ª Conferência Bola Branca.
O treinador do Botafogo, Franclim Carvalho, e João Pereira, atualmente sem clube e responsável pelo recorde de pontos do Casa Pia na Liga na época passada, vão estar na 4ª Conferência Bola Branca, no dia 28 de maio, no auditório da Renascença.
Franclim Carvalho chegou nos primeiros dias de abril ao Botafogo, para suceder a Martín Anselmi, o ex-treinador do FC Porto. É natural de Miranda do Corvo, tem 39 anos e era adjunto de Artur Jorge, quando aquela equipa técnica voltou a devolver o céu à ‘estrela solitária’, com o triunfo no Brasileirão e na Libertadores em 2024.
Franclim ainda acompanhou o técnico ex-SC Braga no Qatar, para treinar o Al-Rayyan, mas isso já não sucedeu agora com a mudança de Artur Jorge para o Cruzeiro, pois havia a intenção de se tornar treinador principal.
Já João Pereira, de 34 anos, teve uma ascensão meteórica no futebol português após a experiência como adjunto da seleção de Moçambique.
Em 2022/23, o treinador coimbrense levou o Amora à fase subida da Liga 3. Na temporada seguinte, João Pereira assumiu o Alverca e devolveu os ribatejanos à II Liga 19 anos depois, juntando ainda o título de campeão do terceiro escalão.
Em 2024/25, João Pereira levou o Casa Pia ao nono lugar da Liga – com um recorde de pontos e uma vitória histórica contra o Benfica (não acontecia desde 1938/39) – e ainda aos oitavos de final da Taça de Portugal. Está sem clube desde
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.
A 4ª Conferência Bola Branca terá intervenção de abertura do primeiro-ministro, Luis Montenegro, num momento em que Governo e agentes desportivos procuram refletir em conjunto sobre o estado do futebol português.
O evento conta também com as presenças de Pedro Proença (presidente da Federação Portuguesa de Futebol) e Reinaldo Teixeira (presidente da Liga Portugal) em momentos de reflexão sobre o futebol português, logo após o fim das principais provas oficiais internas e antes da participação de Portugal no Campeonato do Mundo.
Está também confirmada a presença de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, que fará o balanço da temporada portista marcada pela conquista da Primeira Liga. O líder do clube campeão da época 2025/2026 vai responder em direto às perguntas da Bola Branca no palco da quarta conferência organizada pela Renascença, em parceria com os Jogos Santa Casa e com o apoio do IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude.
A conferência vai também olhar lá para fora, com as presenças de Pepijn Lijnders, o adjunto de Pep Guardiola no Manchester City que tem um passado no FC Porto, e Antonio Gagliardi, elemento da equipa técnica de Roberto Mancini no Euro 2020, que vai refletir sobre a debacle do futebol italiano e da terceira ausência consecutiva de Mundiais da seleção daquele país.
A poucos dias da partida da seleção nacional para os Estados Unidos, a 4ª Conferência Bola Branca recebe personalidades como Artur Soares Dias (ex-árbitro internacional), António Simões (um dos históricos "magriços" de 1966) e Miguel Poiares Maduro (antigo ministro e ex-presidente do Comité de Governação da FIFA).
