O novo reforço do SC Braga tem nome de violino: Diogo Travassos assina até 2031

Diogo Travassos, lateral português de 22 anos, é o mais recente reforço do SC Braga. O jogador, natural de Lisboa, custou 5,5 milhões de euros aos cofres dos bracarenses e assinou um contrato até 2031.

O ala fica ainda blindado por uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros. Em sentido contrário, já se sabe, seguiu Rodrigo Zalazar, que reforçou os leões por 30 milhões de euros.

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Formado em Alcochete, onde chegou com seis anos, estreou-se na Primeira Liga ao serviço do Estrela da Amadora, tendo realizado 26 jogos na temporada passada, por empréstimo do Sporting. Esta época, novamente cedido mas ao Moreirense, o lateral foi um dos grandes destaques da equipa orientada por Vasco Botelho da Costa, assinando cinco golos e três assistências em 30 jogos.

Despediu-se de Alvalade através das redes sociais, com uma mensagem sentida, ao recordar uma “lista interminável de boas memórias" que o vão acompanhar "para sempre". Apesar de não ter feito qualquer jogo pela equipa principal dos leões, os 16 anos de ligação ao clube não serão esquecidos, nota.

Resta explicar a referência no título deste artigo: o apelido Travassos é o mesmo de um dos cinco violinos da mítica equipa do Sporting entre 1946 e 1949. Eram eles Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Albano e Travassos.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva