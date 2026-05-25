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Taça de Portugal

"Significa muito". Cabo Verde vibrou com o golo de Stopira que deu a Taça ao Torreense

25 mai, 2026 - 17:55 • Redação

Stopira foi decisivo na final, com um golo ao Sporting, que foi festejado por um país inteiro. Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol fala de "um jogador de guerra".

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"Com muita alegria e com muito orgulho". É assim que o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, reage ao golo de Stopira que deu o título ao Torreense na Taça de Portugal.

O golo do defesa, de 38 anos, deu alegria e esperança a um país que está a poucas semanas de disputar o seu primeiro Campeonato do Mundo.

"Tratando-se de um jogador nosso internacional, naturalmente que este golo significa muito às vésperas do Mundial. Significa muito porque mostrou que no futebol não há vencedores antecipados", diz.

"Isso poderá ser uma boa mensagem também para a nossa seleção", acrescenta.

De acordo com o presidente, o golo do defesa-central foi festejado por todo o país: "Somos um povo muito ligado e qualquer cabo-verdiano vibra com o sucesso do cabo-verdiano seja onde for."

"Um bom exemplo para a juventude"

Mário Semedo confessa conhecer o jogador do Torreense "desde menino" e caracteriza-o como "um jogador de guerra que não vira a cara a luta". Na sua opinião, Stopira é "um bom exemplo para a juventude".

O presidente aproveitou a ocasião para falar com Stopira.

"Falamos logo depois do jogo. Disse-lhe muito obrigado, Cabo Verde agradece, a seleção agradece", refere.

Com o Mundial à porta, Mário Semedo espera que este triunfo de Stopira sirva de inspiração para os comandados de Bubista e afirma que o objetivo "é passar da primeira fase".

Antes do Mundial, Stopira vai disputar a segunda mão do playoff de subida à I Liga, procurando devolver o emblema de Torres Vedras à primeira divisão 34 depois.

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