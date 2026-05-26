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Braga arranca pré-temporada 2026/27 no dia 22 de junho

26 mai, 2026 - 14:51 • Inês Braga Sampaio

Minhotos vão disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

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O Sporting de Braga vai iniciar a pré-época 2026/27 no dia 22 de junho, conforme anunciou o clube esta terça-feira, em comunicado no site oficial.

O local do estágio e os adversários serão conhecidos "em tempo oportuno".

Ao contrário do Benfica, que contava entrar direto na fase de grupos da Liga Europa, mas afinal vai à segunda pré-eliminatória, o Braga não é obrigado a antecipar o arranque dos trabalhos devido à conquista da Taça de Portugal por parte do Torreense, frente ao Sporting.

Ainda assim, os minhotos ficam a lamentar a vitória da equipa de Torres Vedras, uma vez que esperavam ir à Liga Europa, com entrada na segunda pré-eliminatória, e afinal vão à Liga Conferência. O que não muda é a fase em que entram em ação. O Famalicão, que sonhava com a Liga Conferência, depois de ter terminado o campeonato em quinto, fica sem competições europeias.

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