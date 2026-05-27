- Bola Branca 12h44
- 27 mai, 2026
-
Casa Pia
Álvaro Pacheco espera “conquistar o objetivo”
27 mai, 2026 - 15:27
A segunda mão do playoff entre Casa Pia e Torreense está marcada para as 20h00 desta quinta-feira, em Rio Maior.
O treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, desvaloriza eventual cansaço do Torreense, dá os parabéns ao adversário pela Taça de Portugal, mas espera garantir a permanência na I Liga.
Final pela permanência?
"Estamos motivados e sabemos que temos oportunidades de conquistar o objetivo. Temos de ser casapianos, jogar com a identidade que nos caracteriza para conseguirmos o objetivo que esta equipa e este grupo merecem."
Torreense venceu Taça de Portugal
"Fizeram história, estão moralizados. Tenho de lhes dar os parabéns, porque foi um feito fantástico. Mas temos de nos focar no que queremos conquistar e no nosso objetivo. Queremos deixar um legado neste período que estivemos no Casa Pia, embora tenhamos pela frente um adversário motivado."
Os 120 minutos disputados na final da Taça pelo Torreense podem ser uma vantagem para o Casa Pia?
"Não acredito. Neste momento, o mais importante é o aspeto mental. Acredito que vai ser um jogo que se vai decidir em pormenores. Se tivermos coragem e lucidez, acreditamos que vamos estar por cima. É preciso também um grande controlo emocional para levarmos o jogo para onde queremos. Se o fizermos, vamos estar mais perto do objetivo."
Despedida de José Fonte
"É um objetivo nosso e ele merece por tudo aquilo que foi o seu percurso e carreira. Pelos valores que passou enquanto esteve no futebol. Merece acabar de forma digna, a conseguir a permanência e a festejar tudo aquilo que foi o currículo dele."
A segunda mão do playoff entre Casa Pia e Torreense está marcada para as 20h00 desta quinta-feira, em Rio Maior. Na primeira mão, as duas equipas empataram 0-0.
- Bola Branca 12h44
- 27 mai, 2026
-