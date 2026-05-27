- Bola Branca 12h44
- 27 mai, 2026
-
Futebol Nacional
"Pela entreajuda e humildade que vi na final da Taça, acredito que o Torreense vai subir", diz goleador dos 90s
27 mai, 2026 - 10:33 • Lusa
Natural de Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, Rosário lamenta "a lesão no perónio" que o impediu de alinhar nas derradeiras cinco jornadas do campeonato de 1991/92 e de contribuir para uma eventual permanência.
Autor de 11 golos na equipa que regressou à elite do futebol luso na época 1991/92 e desceu logo de divisão, com o 16.º lugar final, o ex-jogador e hoje treinador felicitou o emblema de Torres Vedras por "estar a colher os frutos do trabalho que está a fazer", frisando que a equipa treinada por Luís Tralhão pode vencer no terreno do Casa Pia, na segunda mão do play-off de acesso à I Liga, na quinta-feira, às 20h00, em Rio Maior.
"Acredito que o Torreense pode ganhar em casa do Casa Pia. Pela entreajuda e humildade que vi na final da Taça de Portugal, acredito que vai subir. Aquela cidade merece a I Liga", disse à Lusa o técnico de 61 anos, que orienta o Fontelas, clube que disputa os campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
Pese o feito inédito de domingo, em que o Torreense se tornou a primeira equipa de um escalão secundário a vencer a prova 'rainha', após derrotar o Sporting (2-1, após prolongamento), Rosário considera injusto que a final no Estádio Nacional se tenha disputado a meio do play-off, após o 'nulo' da primeira mão, em Torres Vedras, em 20 de maio.
Embora parta para o jogo decisivo "mais desgastado do que o Casa Pia", o Torreense "foi superior" aos 'gansos' no primeiro embate entre o 16.º classificado da I Liga e o terceiro da II Liga, tendo-lhe apenas faltado marcar, lembrou o antigo ponta de lança.
4ª Conferência Bola Branca
Luís Castro, o segredo para a manutenção do Levante e uma certeza: "Será um prazer defrontar Mourinho"
Luís Castro deseja felicidades ao ainda técnico do(...)
Natural de Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, Rosário lamenta "a lesão no perónio" que o impediu de alinhar nas derradeiras cinco jornadas do campeonato de 1991/92 e de contribuir para uma eventual permanência de um clube ao qual continua grato.
Ainda que se assuma sportinguista, o ex-futebolista de Torreense, Vitória de Setúbal e Boavista apoiou, no domingo, o clube que representou entre as temporadas 1987/88 e 1992/93 e assumiu ter ficado emocionado com a dimensão do apoio ao emblema de Torres Vedras no Jamor.
"Foram as minhas duas equipas à final, mas o Torreense abriu-me as portas para ser profissional. Estará sempre no meu 'coração'. Vibrei muito. Ver aquela gente toda foi espetacular. A cidade é fantástica. Só tenho de agradecer tudo o que fizeram por mim. Torci pelo Torreense, e as coisas correram bem", confessa.
O Torreense conta seis presenças no principal escalão do futebol nacional, tendo sido despromovido nas três últimas, 1991/92, 1964/65 e 1958/59, esta última após três temporadas seguidas entre os 'gandes'.
- Bola Branca 12h44
- 27 mai, 2026
-