Play-off
Casa Pia vence Torreense e mantém-se na I Liga
28 mai, 2026 - 22:03 • Carlos Calaveiras
Playoff resolveu-se na segunda mão jogada em Rio Maior.
O Casa Pia vence o Torreense, da II Liga, e mantém-se no principal campeonato do futebol português.
Os “gansos” derrotaram o vencedor da Taça de Portugal, por 2-0, com golos de Larrazabal e Ofori, aos 38 e 78 minutos.
De recordar que na primeira mão as duas equipas tinham empatado 0-0.
Com este resultado, o Casa Pia mantém-se na I Liga e o Torreense continua no segundo escalão.
Nesta semana o Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting e vai, por isso, jogar Liga Europa na próxima temporada.
Marítimo e Académico de Viseu são as duas equipas que sobem à I Liga.
