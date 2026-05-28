- Bola Branca 18h15
- 27 mai, 2026
-
4ª Conferência Bola Branca
Guilherme Muller. "Clubes têm de vender para alimentar projetos desportivos"
28 mai, 2026 - 11:15 • Carlos Calaveiras
Dirigente do Benfica fala em retenção de talento na formação.
O diretor-geral do Benfica Campus, Guilherme Muller, reforça que há “muito talento” no Seixal, a casa da formação dos encarnados.
Presente na 4ª Conferência Bola Branca, Guilherme Muller deixa alguns dados: em Portugal há uma “média superior aos concorrentes europeus” de aproveitamento dos jovens formados localmente.
O dirigente encarnado lembra que, dos nove campeões do mundo sub-17 do Benfica, há uma média de 10 anos no clube da Luz. Por isso, é possível reter talento nestas idades, se houver planeamento.
Outro dado: a equipa B dos encarnados foi a “mais jovem em 32 das 34 jornadas” da II Liga.
Apesar disso, não esquece: “Os clubes têm de vender para alimentar projetos desportivos”.
A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.
- Bola Branca 18h15
- 27 mai, 2026
-