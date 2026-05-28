Hugo Oliveira e o adeus à Europa: “O futebol é bonito por causa disto. Aconteceu futebol, foi um dia fantástico”

O Famalicão foi talvez a equipa que mais merecia ser recompensada na época que passou e a que saiu mais penalizada pelos caprichos da bola. Ainda por cima de uma bola que pingava longe dos homens que vestem de branco e azul.

“Durante a época fui dizendo que trabalhamos para o futebol, trabalhamos para criar memórias. Estar aqui hoje é uma honra, lembro-me de estar com o meu avô e ouvir o jingle da Bola Branca”, começou por dizer. E depois, a questão da Liga Europa que se perdeu quando o Torreense bateu o Sporting no Jamor.

“Criámos isso durante esta época, com muitas raízes. Vem na senda do trajeto do clube, vem a crescer de ano para ano. As coisas foram acontecendo, com uma forma de jogar muito identitária da nossa fome. É óbvio que nunca conversámos da Europa. Demos tudo o que tínhamos a fazer, à nossa maneira”, notou.

E continuou: “É óbvio, não vou ser intelectualmente desonesto, que queríamos que o Sporting ganhasse a Taça e jogar as pré-eliminatórias de uma competição europeia. Fiquei triste, na hora. Estava fora do nosso controlo, fizemos o que poderíamos fazer. Sempre falei que era preciso ter muito respeito pelo Torreense e pelo Fafe. O futebol é bonito por causa disto. Aconteceu futebol, foi um dia fantástico, fiquei feliz pelo treinador, que é meu amigo”.

Agora, o treinador do Famalicão que renovou até 2028 olha para a frente. “O futebol tem sempre um novo amanhã, a fome é fazer mais no futuro, seja para quem ganhou ou para quem perdeu…”

Este treinador, que meteu o Famalicão no quinto lugar da Liga depois de um sétimo na época anterior, confessa que está em vista “uma pequena reconstrução” e “novos objetivos”. Mais: “Sempre com a nossa forma de estar, sem nos preocuparmos muito com o vizinho do lado. Queremos tentar, no mínimo, fazer igual.”

Há sempre o perigo de o mercado descarnar esta equipa histórica. E não é só Gustavo Sá, Ibrahima Ba e Carevic. “Acho que vão haver mais”, disse, adivinhando a sangria. “Há muitos jogadores que mostram que podem jogar num nível acima… mas vai custar caro.”

Certo é que o técnico está preparado para o que aí vem. Saídas de jogadores “é parte do nosso objetivo, quando isso acontece é um carimbo de qualidade. trabalhamos para o futuro e estamos preparados para o futuro”.

Hugo Oliveira elogia o seu grupo de trabalho: “tivemos um match tao forte porque temos de estar todos na mesma página. Se olharmos para os clubes que ganham e fazem bem, são os que têm todos na mesma página: scouting, médico, marketing, parte económica. temos de saber para aquilo que trabalhamos”.

Na 4ª Conferência Bola Branca, Hugo Oliveira recorda que foi o “primeiro treinador na história a ficar até ao fim na segunda época. Foi o meu maior feito. o presidente perguntava-me qual era o meu objetivo no clube e eu dizia que era esse: não ser despedido na segunda época”.

“Se consegui, algo estamos a fazer bem. é um projeto difícil: temos de desenvolver jogadores, jogar para ganhar, mas fazer os jogadores crescer neste contexto”.

A carreira começou como treinador de guarda-redes, mas desde cedo “tinha as minhas ideias, foram maturando, chegou um momento em que pensei ‘porque não’. Tinha uma paixão tremenda dos guarda-redes e evoluiu”.

Hugo Oliveira aproveita para elogiar Marco Silva: “teve papel fundamental, deu me funções, foi me empurrando. fez com que me apaixonasse pela possibilidade de ser treinador principal. Algumas pessoas diziam que estava na hora, até que surgiu o Famalicão. tenho-me divertido imenso, é o mais importante”.

A 4ª Conferência Bola Branca decorreu esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.