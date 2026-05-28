João Pereira: "O Vitinha ponderou mesmo desistir, não tinha o espaço devido"

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O treinador português João Pereira revelou que Vitinha esteve prestes a desistir ainda durante os escalões de formação no FC Porto, por falta de espaço.

Durante a 4ª Conferência Bola Branca, que se realiza no auditório da Renascença, o ex-técnico do Casa Pia conta que se cruzou com o internacional português nos dragões, onde foi analista, olheiro e treinador adjunto de formação.

"Sempre foi muito trabalhador, muito humilde. Na altura já se reconhecia muita capacidade, não tinha era o espaço devido. O Vitinha tinha ao seu lado a competir o Fábio Vieira, o Romário Baró, o Afonso Sousa e o falecido André Silva [irmão de Diogo Jota]", afirma, considerando que o jogador do PSG podia já ter vencido a Bola de Ouro.

"Ele, por uma questão de rotatividade, ponderou mesmo desistir. E isso foi um trabalho interno que o FC Porto fez, por volta dos 15 anos, em iniciados. Porque tinha de fazer viagens muito longas, a pressão da escola, eventualmente ou não a pressão dos pais", revelou João Pereira, considerando que essa "inquietude" acabou por ser resolvida com paciência e bom aconselhamento.

Outro jovem destacado por João Pereira ao longo do seu percurso foi Renato Nhaga. Com formação fora dos três grandes, vindo de um contexto de segunda divisão nacional, estreou-se a titular frente ao Sporting de Braga com 18 anos. Um ano depois é campeão da Turquia pelo Galatasaray.

"Tem a vida organizada se tiver juízo e for bem aconselhado. É um miúdo que é tão humilde quanto era, quando estava no Casa Pia", afirma.

"Há clubes que pensaram em trocar de treinador e fizeram uma boa época"



Despedido à 10ª jornada, depois de apenas duas vitórias e dois empates, João Pereira revela que chegou "a ser abordado" por alguns clubes, mas que neste momento se encontra a terminar o curso UEFA Pro em Madrid, para licença de treinador.

O técnico português acredita que merecia a confiança do Casa Pia, mas deseja a melhor das sortes ao clube, que joga esta quinta-feira a manutenção na Primeira Liga, no playoff frente ao Torreense.

"Não quero falar do Casa Pia, mas desejo que hoje consigam a manutenção, porque sou muito grato às pessoas que acreditaram em mim, independentemente de depois terem desacreditado. Faz parte do futebol e são decisões que têm que ser tomadas", afirmou.

O período sem treinar permitiu-lhe também fazer um estudo à Primeira Liga, referindo que são "muitos os clubes que vivem apenas com uma vitória em 10 jogos".

"Sei que há clubes que pensaram em trocar [de treinador] este ano e acabaram por fazer uma boa época, uma excelente época, dentro dos objetivos", afirmou.

João Pereira agradeceu ainda ao Casa Pia e Alverca pela confiança para se tornar treinador principal e ao FC Porto pela "bagagem".

Antes de chegar à Primeira Liga foi também treinador adjunto da seleção de Moçambique, onde teve uma grave infeção cardíaca em 2021, depois de ter Covid-19, que o obrigou a uma paragem na carreira.

"Acabei por ficar com uma sequela cardíaca que, felizmente, hoje está controlada e que está relacionado com a forma como alterei o estilo de vida. O que ganhei com isso foi viver a vida de uma forma diferente em que hoje sentes que tens o mundo nas mãos e no outro dia já não tens. Todos somos iguais, independentemente de estarmos de fato e gravata ou fato de treino. Aprendi a valorizar as pessoas que estão à minha volta e não estar tão obcecado com o trabalho", explicou.

Sobre a rejeição no curso de treinador em Portugal, reconhece que há "evolução" neste aspeto em Portugal, com a criação de mais cursos da UEFA para treinadores, dando o exemplo de Rúben Amorim como um treinador na Primeira Liga sem o curso de treinador.

"Quando estamos na terceira divisão e recebemos um convite da primeira divisão, é muito dificíl recusar na altura a oferta do Casa Pia. A nível de resultados desportivos, as coisas acabaram por resultar muito bem. Não é o diploma que dita a competência de uma pessoa", afirmou.