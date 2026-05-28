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4ª Conferência Bola Branca
Paulo Franco: “A excelência nunca pode ser construída à custa da dignidade”
28 mai, 2026 - 09:37 • João Carlos Malta
O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Paulo Franco, abriu a 4ª edição da Conferência Bola Branca que se dedica à excelência no desporto. Disse acreditar que o futebol é uma “escola de vida”, que “ensina disciplina”, “superação, respeito e espírito de equipa”.
O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Paulo Franco, enfatizou esta quinta-feira que “o desporto e o futebol, de forma muito especial, têm a capacidade única de unir, de educar, de inspirar”.
“É uma escola de vida, ensina disciplina, superação, respeito, espírito de equipa”, disse o cónego Paulo Franco na abertura da 4ª edição da Conferência Bola Branca que se dedica à excelência no desporto.
Paulo Franco crê que “o futebol, muito para além do espetáculo, é uma dimensão estruturante da vida social, cultural e até económica do nosso país”.
E para falar do tema excelência, o cónego quis citar a recente encíclica do Papa Leão XIV “Magnifica Humanitas” para diz que excelência “não é apenas falar de vitórias, títulos ou resultados”.
“É falar de valores, é falar de responsabilidade, é falar de visão a longo prazo e é, acima de tudo, falar de pessoas”, sublinha.
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Por isso, acredita que as comunidades e paixões coletivas devem “estar ao serviço da dignidade da pessoa humana”.
Lugar de encontro
Por isso, o cónego PauloFranco quer que esta edição da Conferência Bola Branca seja um “lugar de encontro, mas também de pensamento crítico e construtivo sobre o futebol que temos e, sobretudo, sobre o futebol que queremos construir”.
“A excelência nunca pode ser construída à custa da dignidade, seja ela a do atleta, do adversário, do árbitro ou do adepto”, argumentou.
Num tempo em que o futebol enfrenta desafios profundos, desde a crescente pressão financeira até às exigências de transparência, passando pela influência das novas tecnologias e pela globalização do espetáculo, segundo o presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia “torna-se ainda mais urgente reforçar esta dimensão humanista”.
Paulo Franco diz que enquanto grupo de comunicação social, a Renascença assume um compromisso claro, “contribuir para um debate sério, informado e plural.”
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“Através da Bola Branca procuramos não apenas relatar o jogo, mas compreendê-lo, questioná-lo e valorizá-lo. Porque acreditamos que o jornalismo desportivo tem também uma responsabilidade ética e cívica”, acrescentou.
Na abertura da 4ª Conferência Bola Branca, Paulo Franco disse que “Portugal tem razões para se orgulhar do seu futebol”.
“Produzimos talento ao mais alto nível, formamos atletas e treinadores de referência mundial e temos uma história construída com paixão e competência. Mas a excelência exige continuidade, exige exigência e exige visão estratégica”, rematou.
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