Paulo Franco: “A excelência nunca pode ser construída à custa da dignidade”

O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Paulo Franco, enfatizou esta quinta-feira que “o desporto e o futebol, de forma muito especial, têm a capacidade única de unir, de educar, de inspirar”. “É uma escola de vida, ensina disciplina, superação, respeito, espírito de equipa”, disse o cónego Paulo Franco na abertura da 4ª edição da Conferência Bola Branca que se dedica à excelência no desporto. Paulo Franco crê que “o futebol, muito para além do espetáculo, é uma dimensão estruturante da vida social, cultural e até económica do nosso país”. E para falar do tema excelência, o cónego quis citar a recente encíclica do Papa Leão XIV “Magnifica Humanitas” para diz que excelência “não é apenas falar de vitórias, títulos ou resultados”. “É falar de valores, é falar de responsabilidade, é falar de visão a longo prazo e é, acima de tudo, falar de pessoas”, sublinha.

Por isso, acredita que as comunidades e paixões coletivas devem “estar ao serviço da dignidade da pessoa humana”. Lugar de encontro Por isso, o cónego PauloFranco quer que esta edição da Conferência Bola Branca seja um “lugar de encontro, mas também de pensamento crítico e construtivo sobre o futebol que temos e, sobretudo, sobre o futebol que queremos construir”. “A excelência nunca pode ser construída à custa da dignidade, seja ela a do atleta, do adversário, do árbitro ou do adepto”, argumentou. Num tempo em que o futebol enfrenta desafios profundos, desde a crescente pressão financeira até às exigências de transparência, passando pela influência das novas tecnologias e pela globalização do espetáculo, segundo o presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia “torna-se ainda mais urgente reforçar esta dimensão humanista”. Paulo Franco diz que enquanto grupo de comunicação social, a Renascença assume um compromisso claro, “contribuir para um debate sério, informado e plural.”