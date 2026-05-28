4ª Conferência Bola Branca
"Portugal não viu o verdadeiro Arthur Cabral”: Franclim Carvalho, treinador do Botafogo
28 mai, 2026 - 16:10 • Redação*
O treinador português falou sobre o campeonato brasileiro e as dificuldades que o jogador português tem na adaptação à realidade brasileira.
O treinador do Botafogo, Franclim Carvalho, abordou, na 4.ª Conferência Bola Branca, as dificuldades e desafios do campeonato brasileiro.
"O campeonato é muito competitivo, muito difícil", começa por dizer. Os calendários apertados e a exigência dos adeptos são fatores que dificultam a missão do treinador.
"Aqui não temos muito tempo para trabalhar, embora isso não funcione como desculpa", explica. "Os relvados são de qualidade baixa, alguns são sintéticos, são muitas viagens longas também", conclui.
Franclim Carvalho chegou ao Botafogo em abril. Em 15 partidas, soma oito vitórias, incluindo cinco na Copa Sudamericana, onde venceu o Caracas na madrugada desta quinta-feira, carimbando a melhor participação de sempre do clube na prova.
Numa altura em que os técnicos portugueses fazem sucesso naquele país, Franclim elenca algumas razões para a ausência de jogadores portugueses no Brasil.
"É muito difícil um jogador português adaptar-se. A densidade competitiva, o rodízio (jogar duas partidas e descansar numa), é difícil para o jogador português." revela.
Aponta também que a diferença na liberdade que os jogadores têm para sair à rua acaba por complicar o processo de integração do português, não só no campeonato, mas no país.
Questionado sobre Arthur Cabral, que agora orienta, o técnico é imperativo: "Portugal não viu o verdadeiro Arthur Cabral. Desde que chegámos que ele é o atleta com mais golos no Brasil, mas tem capacidade para fazer mais", explica.
"Tenho a expectativa que o Arthur faça 15, 16 golos no campeonato brasileiro", afirma.
Apesar de se sentir satisfeito no Brasil, o regresso a Portugal está nos desejos do treinador. "O meu objetivo principal é voltar ao campeonato português", assume.
"O campeonato português é muito rico taticamente, mais do que o Brasil, tem muito bons jogadores e equipas que fazem o treinador pensar, gosto do campeonato português por isso"; confessa.
A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.
