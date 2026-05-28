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4ª Conferência Bola Branca
Provedor da Santa Casa de Lisboa: “Apoio direto ao desporto ascendeu a 88 milhões de euros”
28 mai, 2026 - 10:05 • João Carlos Malta
Paulo Sousa revelou os números do apoio ao desporto que a instituição alcançou no ano passado. Santa Casa apoiou mais de 600 atletas.
O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Sousa, disse esta quinta-feira, na abertura da 4ª edição da Conferência Bola Branca, que o “apoio direto dos Jogos Santa Casa ao desporto nacional ascendeu a cerca de 88 milhões de euros”.
Num evento dedicado à excelência no desporto, Paulo Sousa afirmou também que “ainda recentemente foram atribuídas 111 bolsas, reforçando um programa que já apoiou mais de 600 atletas e investiu mais de 1,7 milhões de euros no seu percurso académico e desportivo”.
O mesmo responsável sublinhou ainda que o envolvimento dos Jogos Santa Casa nesta conferência “enquadra-se na promoção da experiência no desporto, da ética, do combate à discriminação e do desenvolvimento do talento jovem, valores centrais na missão dos Jogos Sociais do Estado”.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é parceira do Grupo Renascença Multimédia na organização desta 4ª edição da Conferência Bola Branca.
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