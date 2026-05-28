Reinaldo Teixeira avança com novo mandato e acredita que centralização vai entrar em vigor

O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, vai recandidatar-se a segundo mandato. A certeza foi deixada na quarta Conferência Bola Branca.

“Um projeto ninguém o faz em dois anos. Irei para novo mandato”, disse.

Questionado sobre o “caso bicudo” que é a centralização dos direitos televisivos, Reinaldo Teixeira acredita que o processo vai correr bem e estará em vigor para a temporada 2028/29.

“Estou convencido que processo vai concluir-se com sucesso para entrar em 28/29. O modelo foi aprovado na liga centralização, na liga e na federação”, acrescentou.

O líder da Liga dá conta dos dados: “Os três grandes representam mais de 95% adeptos, em valores de venda 70%. Hoje a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha é 14 vezes. Já a proposta de mediana é 5,6 e um máximo de 7,8.

"Todos receberão muito mais e, na II Liga, o valor mais do que triplica", garantiu.

Há uma chave para a divisão com cinco pilares: “desempenho desportivo, infraestruturas, audiovisual, equidade e número de adeptos”.

Na conferência Bola Branca, Reinaldo Teixeira puxou dos galões: “as equipas portuguesas subiram ao sexto lugar do ranking da UEFA, houve um recorde de 50 milhões de telespectadores, tivemos mais espectadores nos estádios e menos ocorrências, segundo a PSP.” Contou ainda que avançaram 13 novos relvados, 4 híbridos”.

Reinaldo Teixeira diz-se “muito honrado com a postura dos presidentes, não tenho nada contra nenhuma SAD.

Já sobre as constantes quezílias, principalmente entre FC Porto e Sporting, o presidente da Liga Portugal garante que “dentro de casa há total cordialidade entre eles, têm sido parceiros e aliados”, mas acrescenta que “diz em particular o que lhe compete dizer”.

Quanto aos quadros competitivos, a ideia de Reinaldo Teixeira é “democratizar a nossa Taça da Liga, queremos uma Taça da Liga para todos”.

O líder da Liga diz que os grandes falam em pressão do calendário, mas os pequenos querem mais competições. “Que o sucesso das equipas na Europa nos crie apertos nos calendários”.

Sobre as críticas à arbitragem, Reinaldo Teixeira deixa uma pergunta: Dos 22 jogadores, 4 árbitros em campo, qual é o que menos falha? Mas reconhece que um “erro da arbitragem tem diferente peso”.

A fechar, o futebol feminino. “No dia em que haja uma liga profissional, “se houver essas condições”, a Liga poderá passar a organizar o campeonato.

A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Pode acompanhar em direto aqui.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.