Ribeiro Cristóvão celebra 50 anos de ligação à Renascença: "Muito do que hoje sou, devo-o à Renascença"

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A Renascença celebrou esta quinta-feira os 50 anos de ligação ao órgão de comunicação do fundador da Bola Branca, António Ribeiro Cristóvão, durante a 4ª Conferência Bola Branca.

A efeméride foi celebrada pelo administrador do Grupo Renascença Multimédia, José Luís Ramos Pinheiro, que destacou que existe uma "informação desportiva em Portugal antes do Ribeiro Cristóvão e uma informação desportiva em Portugal depois de Ribeiro Cristóvão".

"Entrou [na Rádio Renascença] no início de 1976, numa altura em que se jogava a liberdade de imprensa em Portugal e foi uma voz e uma figura muito ligada a essa luta — à forma como encarnou e desempenhou, na Renascença e no plano nacional, esse papel. Viria — com Artur Agostinho —, a fundar a Bola Branca, mas foi o António Ribeiro Cristóvão que desenvolveu e elevou a Bola Branca ao ponto que todos hoje conhecemos", sublinhou Ramos Pinheiro.

Durante a distinção a Ribeiro Cristóvão, que terminou com a oferta de um vinho do Porto do mesmo ano de entrada na Renascença e uma ovação de funcionários da Renascença e participantes na conferência, o administrador vincou a importância do jornalista, relatador, comentador e colunista.

"Depois de 50 anos de ligação permanente à Renascença, somos nós Renascença que lhe agradecemos tudo o que fez por nós e pelo país, mas também é o país que lhe agradece seguramente todas as gerações de jornalistas desportivos e não só, e o público ainda hoje lhe reconhece essa capacidade, essa independência — apesar de ser sportinguista, como eu —, mas capaz de 50 anos depois, dar ao Ribeiro Cristóvão um lugar ímpar no panorama desportivo e jornalístico."

Depois de receber o presente, Ribeiro Cristóvão agradeceu: "Muito do que hoje sou, devo-o à Renascença. Vim de Angola com alguma experiência, andei quatro meses à procura de emprego e a única porta que se me abriu foi a da Renascença. Por isso, até hoje, me tenho recusado a sair da Renascença. É a casa onde me sinto bem, onde me sinto à vontade, onde está a minha família. Agradeço muito à Renascença esta nova vida que me foi proporcionada e à qual eu procurei corresponder com o meu trabalho. Creio que, juntos, conseguimos levar a Renascença muitas vezes a líder de audiência nacional."