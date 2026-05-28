Tomaz Morais e os miúdos do Sporting: “Primeiro, a formação da pessoa. Logo vemos se dá jogador”

O diretor de formação do Sporting, Tomaz Morais, não tem dúvidas: “Todos os jogadores contam”.

O dirigente leonino diz que os leões têm conversado com os outros grandes ao nível da formação e reforça que não defende “roubar” jogadores. Admite trocas, mas conversadas.

“Primeiro a formação da pessoa, logo vemos se dá jogador”, diz Tomaz Morais na quarta Conferência Bola Branca.

O diretor da equipa de Alvalade lembra que há poucos anos foi preciso alterar porque estavam a chegar poucos jogadores à equipa principal. Essa situação vem sendo alterada: Quenda, João Simões, Blopa, foram alguns dos nomes referidos.

Tomaz Morais não tem dúvidas: “A sustentabilidade do clube necessita desses jogadores na equipa AA”.

A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.