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Play-Off 2ªLiga / Liga 3

"50/50", antevê o ex-belenense e farense Gonçalo Silva, antes do mata-mata entre azuis e leões de Faro

29 mai, 2026 - 13:50 • Rui Viegas

Quem jogará no segundo escalão em 2026/27? Decisão deste sábado está marcada para as 20h30, no Estádio do Restelo.

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Depois do play-off que manteve o Casa Pia na Primeira Liga e o Torreense na Segunda, segue-se a decisão em relação à permanência ou subida ao segundo escalão.

Belenenses (terceiro classificado da fase de apuramento de campeão da Liga 3) e Farense (antepenúltimo da Segunda Liga) reencontram-se este sábado no Restelo, após o triunfo algarvio na 1ª mão no S.Luís, por 1-0.

Antigo jogador de ambos, primeiro nos azuis e mais tarde nos leões de Faro, Gonçalo Silva encara esta eliminatória com "um sabor amargo para alguém que representou os dois clubes".

"O Belenenses mostrou no S.Luís que tem capacidade para lutar pela eliminatória. O Farense poderia, já no fim, ter aumentado para 2-0 e dificultado um pouco mais a segunda mão. Será um jogo equilibrado, em que o Belenenses vai ter de procurar o golo para empatar. E isso também pode abrir mais espaços atrás, que o Farense pode aproveitar", analisa o central, de 34 anos, que esta temporada concluiu uma ligação de duas épocas aos arménios do Noah.

Chegados aqui, e mesmo com o Farense em vantagem, Gonçalo Silva recusa atribuir favoritismo a qualquer um dos lados.

"Está 50/50, mesmo com o jogo da primeira mão a ter caido para o lado de Faro. Com os plantéis que estão frente a frente, diria que haverá equilibrio. Quiçá, será um desafio resolvido até nos pormenores, como foi no S.Luís, através de uma bola parada", finaliza.

O jogo deste sábado está marcado para as 20h30, com Luís Godinho a apitar. Tiago Martins foi o VAR designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

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