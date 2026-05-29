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Taça de Portugal

APCVD. Seis adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos

29 mai, 2026 - 20:56

Uso de pirotecnia em causa na final do Jamor.

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A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) proibiu seis adeptos de entrarem em recintos desportivos, devido ao uso de pirotecnia na final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense.

"Na sequência da colaboração e rápida atuação da PSP, estes adeptos, identificados na sequência de incidentes ocorridos no passado domingo, ficam impedidos de aceder a recintos desportivos por força da medida cautelar decretada pela APCVD. A medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos irá vigorar até à conclusão do respetivo processo de contraordenação. De acordo com o regime jurídico em vigor, em caso de condenação no final do processo, os infratores poderão ser sancionados com uma coima entre 1.000 e 10.000 euros, bem como através de uma sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos por um período até três anos", informa a APCVD em comunicado.

Informa-se ainda que o incumprimento da medida cautelar "constitui crime de desobediência, podendo as autoridades policiais proceder à detenção dos visados".

De recordar que, dentro das quatro linhas, o Torreense venceu o Sporting, por 2-1, e conquistou a Taça de Portugal.

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