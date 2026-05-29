Proença: "Futebol feminino não é autónomo e autossustentável, mas tudo faremos por isso"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, garante "tudo fazer" para que o futebol feminino possa profissionalizar-se.

Em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa, Proença explica que, pela experiência anterior enquanto presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "uma liga só se torna profissional quando consegue capitalizar um conjunto de investimentos, patrocínios e direitos comerciais, que por si consiga ser autónoma e autossustentável".

"O futebol feminino em Portugal existe porque a Federação faz investimento direto. À exceção da Liga de futebol profissional [masculina], tudo o resto depende do investimento da Federação. O futebol feminino, neste momento, não existe de forma autónoma e autossustentável, mas tudo faremos para que isso possa acontecer", assegura.

Ainda assim, o presidente da FPF salienta que o caminho a percorrer está delineado e tem "a plena convicção de que a afirmação do futebol feminino passará também, claramente, por ter uma liga profissional".

"Há passos que queremos dar nos próximos anos, o futebol feminino vai ser um dos eixos fundamentais da FPF", salienta Proença, que também ambiciona melhorar os resultados da seleção nacional.