- Bola Branca 12h44
- 29 mai, 2026
-
4ª Conferência Bola Branca
Proença: "Futebol feminino não é autónomo e autossustentável, mas tudo faremos por isso"
29 mai, 2026 - 13:49 • Eduardo Soares da Silva (entrevista) , Inês Braga Sampaio (texto)
Em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol assume o objetivo de profissionalizar o futebol feminino, mas "uma liga só se torna profissional quando consegue capitalizar um conjunto de investimentos, patrocínios e direitos comerciais".
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, garante "tudo fazer" para que o futebol feminino possa profissionalizar-se.
Em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa, Proença explica que, pela experiência anterior enquanto presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "uma liga só se torna profissional quando consegue capitalizar um conjunto de investimentos, patrocínios e direitos comerciais, que por si consiga ser autónoma e autossustentável".
"O futebol feminino em Portugal existe porque a Federação faz investimento direto. À exceção da Liga de futebol profissional [masculina], tudo o resto depende do investimento da Federação. O futebol feminino, neste momento, não existe de forma autónoma e autossustentável, mas tudo faremos para que isso possa acontecer", assegura.
Ainda assim, o presidente da FPF salienta que o caminho a percorrer está delineado e tem "a plena convicção de que a afirmação do futebol feminino passará também, claramente, por ter uma liga profissional".
"Há passos que queremos dar nos próximos anos, o futebol feminino vai ser um dos eixos fundamentais da FPF", salienta Proença, que também ambiciona melhorar os resultados da seleção nacional.
Portugal ainda não conseguiu passar da fase de grupos numa grande competição e desiludiu no Euro 2025, o primeiro torneio com Proença:
"Vai acontecer naturalmente. (...) Sabemos o que temos de fazer. O número de praticantes ainda fica muito aquém. Apresentámos, no último Conselho de Presidentes, o rácio em relação aos outros países; há um problema de infraestruturas em Portugal, a FPF está a fazer esse investimento. Em muitos casos, substituímo-nos ao Estado no plano de investimento das infraestruturas. Sabemos o caminho que queremos percorrer."
A 4ª Conferência Bola Branca decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode recordar todos os painéis aqui.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centrou-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e a preparação final do Mundial.
- Bola Branca 12h44
- 29 mai, 2026
-