4ª Conferência Bola Branca
Proença: "Precisamos de 10 a 11 mil árbitros. Temos pouco mais de 3.500"
29 mai, 2026 - 11:03 • Eduardo Soares da Silva (entrevista) , Inês Braga Sampaio (texto)
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol admite, em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que é necessário "trazer mais gente para a arbitragem e reter talento".
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admite que Portugal tem uma grande falta de árbitros.
Em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa, Proença salienta que é necessário "trazer mais gente para a arbitragem e reter talento".
"Há falta de árbitros. Precisaríamos de 10 a 11 mil árbitros. Neste momento, temos pouco mais de 3.500 árbitros", refere o presidente da Federação.
Além de atrair mais árbitros, a FPF pretende dar-lhes maior "capacitação e formação", para que se possa ter mais exemplos como o de João Pinheiro, que foi nomeado para o Mundial 2026. Ou do próprio Pedro Proença, que como árbitro fez história com a sua presença no Mundial 2014.
"Não é só com seleções e treinadores que queremos estar nas grandes competições. Os árbitros têm de estar de forma regular nas grandes competições internacionais", salienta o presidente da FPF.
A 4ª Conferência Bola Branca decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode recordar todos os painéis aqui.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centrou-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e a preparação final do Mundial.
