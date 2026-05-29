Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 28 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

4ª Conferência Bola Branca

Proença: "Precisamos de 10 a 11 mil árbitros. Temos pouco mais de 3.500"

29 mai, 2026 - 11:03 • Eduardo Soares da Silva (entrevista) , Inês Braga Sampaio (texto)

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol admite, em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que é necessário "trazer mais gente para a arbitragem e reter talento".

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admite que Portugal tem uma grande falta de árbitros.

Em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa, Proença salienta que é necessário "trazer mais gente para a arbitragem e reter talento".

"Há falta de árbitros. Precisaríamos de 10 a 11 mil árbitros. Neste momento, temos pouco mais de 3.500 árbitros", refere o presidente da Federação.

Além de atrair mais árbitros, a FPF pretende dar-lhes maior "capacitação e formação", para que se possa ter mais exemplos como o de João Pinheiro, que foi nomeado para o Mundial 2026. Ou do próprio Pedro Proença, que como árbitro fez história com a sua presença no Mundial 2014.

"Não é só com seleções e treinadores que queremos estar nas grandes competições. Os árbitros têm de estar de forma regular nas grandes competições internacionais", salienta o presidente da FPF.

A 4ª Conferência Bola Branca decorreu na quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode recordar todos os painéis aqui.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centrou-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e a preparação final do Mundial.

Proença desdramatiza futuro pós-Ronaldo e rejeita influência de Jorge Mendes na Seleção
Proença desdramatiza futuro pós-Ronaldo e rejeita influência de Jorge Mendes na Seleção
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 28 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?