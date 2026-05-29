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Ricardo Horta no melhor onze do ano

29 mai, 2026 - 19:51 • Carlos Calaveiras

Só falta escolher um jogador para completar a equipa do campeonato.

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O capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, está no onze do ano da I Liga.

É o segundo jogador dos arsenalistas a ser eleito por treinadores e capitães do principal campeonato nacional.

Ricardo Horta fechou a época, na I Liga, com 14 golos e 4 assistências. Ao todo foram 53 partidas, 21 golos e 11 assistências.

Os outros nomes já confirmados na equipa são: Diogo Costa (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Maxi Araujo (Sporting), Hjulmand (Sporting), Froholdt (FC Porto), Zalazar (Sp. Braga) e Trincão (Sporting).

Por esta altura falta escolher o ponta de lança desta equipa “all star”.

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