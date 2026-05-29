- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-
I Liga
Ricardo Horta no melhor onze do ano
29 mai, 2026 - 19:51 • Carlos Calaveiras
Só falta escolher um jogador para completar a equipa do campeonato.
O capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, está no onze do ano da I Liga.
É o segundo jogador dos arsenalistas a ser eleito por treinadores e capitães do principal campeonato nacional.
Ricardo Horta fechou a época, na I Liga, com 14 golos e 4 assistências. Ao todo foram 53 partidas, 21 golos e 11 assistências.
Os outros nomes já confirmados na equipa são: Diogo Costa (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Maxi Araujo (Sporting), Hjulmand (Sporting), Froholdt (FC Porto), Zalazar (Sp. Braga) e Trincão (Sporting).
Por esta altura falta escolher o ponta de lança desta equipa “all star”.
- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-