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Farense segura-se na II Liga, Belenenses volta a falhar subida

30 mai, 2026 - 22:46 • Carlos Calaveiras

Eliminatória foi decidida por um golo na primeira mão.

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O Sp. Farense segura-se na II Liga depois de derrotar o Belenenses, no conjunto das duas mãos do “playoff” de permanência.

Na segunda mão, no Restelo, as duas equipas empataram 0-0, mas na primeira mão, a equipa algarvia tinha vencido por 1-0, com golo de Candeias.

Este sábado, os azuis do Restelo tiveram mais posse de bola (62/38) e mais remates (20/10), mas não tiveram eficácia para dar a volta à eliminatória.

Assim, o Farense mantém-se nos campeonatos profissionais e o Belenenses falha o acesso pela segunda temporada consecutiva.

Este foi, assim, o terceiro “playoff” consecutivo em que o conjunto da II Liga garantiu a manutenção, depois do P. Ferreira, em 2024/25, e do Feirense, em 2023/24.

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