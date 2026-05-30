Farense segura-se na II Liga, Belenenses volta a falhar subida

O Sp. Farense segura-se na II Liga depois de derrotar o Belenenses, no conjunto das duas mãos do “playoff” de permanência.

Na segunda mão, no Restelo, as duas equipas empataram 0-0, mas na primeira mão, a equipa algarvia tinha vencido por 1-0, com golo de Candeias.

Este sábado, os azuis do Restelo tiveram mais posse de bola (62/38) e mais remates (20/10), mas não tiveram eficácia para dar a volta à eliminatória.

Assim, o Farense mantém-se nos campeonatos profissionais e o Belenenses falha o acesso pela segunda temporada consecutiva.

Este foi, assim, o terceiro “playoff” consecutivo em que o conjunto da II Liga garantiu a manutenção, depois do P. Ferreira, em 2024/25, e do Feirense, em 2023/24.