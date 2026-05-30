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João Gião oficializado no Nacional

30 mai, 2026 - 17:35 • Carlos Calaveiras

Técnico chega do Sporting B.

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O Nacional apresentou João Gião como novo treinador.

O técnico chega do Sporting B e assina por uma temporada com o clube insular.

"Agradeço a confiança em apostar num treinador jovem, que vem de um escalão inferior e sem experiência de I Liga. Sinto-me feliz e motivado por estar aqui, para começar esta aventura", referiu.

Gião explicou as razões para ter aceitado o convite do Nacional: "A determinação do presidente Rui Alves foi um fator fundamental. Fez-me sentir desejado. A tradição do Nacional em apostar em treinadores relativamente jovens e as condições que dá para terem sucesso pesou também na minha escolha. E o Nacional em si também”.

O novo técnico falou sobre o que espera fazer: "Respeito muito o passado recente e o trabalho de Tiago [Margarido], mas serei eu próprio, com as minhas virtudes e os meus defeitos. Tenho uma ideia de jogo muito particular. Quando mudamos de clube, temos de adaptar as ideias ao novo contexto, mas não deixarei de ser eu”.

Tiago Margarido esteve três épocas ao comando do Nacional, da Madeira

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