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João Henriques despede-se do AVS

30 mai, 2026 - 16:53

SAD caiu para a II Liga, apesar da recuperação tentada pelo técnico.

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O treinador João Henriques oficializa a saída do AVS e deixa mensagem a jogadores e SAD.

“Quando cheguei aqui, encontrei um grupo de jogadores com talento, mas, acima de tudo, pessoas que precisavam de voltar a acreditar”, escreveu.

O técnico chegou com a equipa em último e fez o balanço da época desde a sua chegada: "Os resultados foram importantes, mas nunca foram o mais importante”.

“Esta ponta final que fizemos não foi mero acaso e marcará a história do clube”, escreveu.

A terminar a mensagem, João Henriques não deixa dúvidas: “Saio de consciência tranquila e de coração cheio”.

“A certeza de que o grupo que se construiu e o trabalho que fizemos é superior a qualquer resultado ou classificação”.

O AVS terminou no último lugar da I Liga e caiu para o segundo escalão.

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