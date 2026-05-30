- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
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I Liga
Luís Suarez no melhor onze do campeonato
30 mai, 2026 - 19:02 • Carlos Calaveiras
Conheça todos os eleitos onde não há jogadores do Benfica.
O avançado do Sporting, Luis Suárez, completa o melhor onze da temporada na I Liga.
O internacional colombiano foi o melhor marcador do campeonato, com 28 golos e seis assistências em 32 jogos.
Suárez destacou-se várias vezes durante a época e foi eleito o melhor jogador em campo em dez jornadas da I Liga.
Agora completo, é esta a melhor equipa da época 2025/26: Diogo Costa (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Maxi Araujo (Sporting), Hjulmand (Sporting), Froholdt (FC Porto), Zalazar (Sp. Braga), Trincão (Sporting), Ricardo Horta (Sp. Braga) e Luís Suarez (Sporting).
A votação foi feita por treinadores e capitães de equipas da I Liga.
Não há jogadores do Benfica entre os eleitos.
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