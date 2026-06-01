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​“A ideia é preparar o Casa Pia para andarmos sossegados”: o “alívio” e o elogio a Fonte, por Victor Franco

01 jun, 2026 - 12:35 • Redação*

Presidente Victor Franco esclarece ainda que "o Estádio Pina Manique foi construído por casapianos e o novo estádio vai também ser construído por casapianos".

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O presidente do Casa Pia analisa em declarações a Bola Branca o fim da época que culminou com a confirmação da manutenção na Liga para os casapianos, garantida após triunfo contra o Torreense no play-off. O dirigente fala também na despedida de José Fonte.

“Alívio” é o que sente Victor Seabra Franco, após uma época “desmotivante”, confessa à Renascença. O presidente do Casa Pia quer apenas pensar na próxima época para “regressar ao desempenho que tivemos na outra época” e deixar para trás esta situação que levou o seu clube “a andar aflito”.

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Numa época em que os gansos tiverem três treinadores, a continuidade de Álvaro Pacheco não é certa. “O responsável pela contratação da equipa técnica é Tiago Lopes”, lembra Franco, não dando assim pistas sobre o futuro do treinador natural de Felgueiras.

“A pressão vai aumentando”, reconhece Victor Franco ao microfone de Bola Branca, e aponta esse como um dos problemas da época. “Acho que tivemos nove jogos sem ganhar”, nota, um facto que proporcionou o descalibrar do “sistema nervoso”. Resumindo, “aquilo que era fácil torna-se difícil”.

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O presidente dos gansos esclarece ainda a situação de a equipa jogar em Rio Maior. “O Estádio Pina Manique foi construído por casapianos e o novo estádio vai também ser construído por casapianos”, explica.

“E, portanto, somos nós que temos de arranjar dinheiro para o construir. O Casa Pia é aquele clube que tem de construir o campo com dinheiro que terá de arranjar. Muitos clubes têm a vantagem de estarem ligados a campos que foram construídos pelas próprias câmaras, portanto, para nós, é mais difícil”, afirma com uma certa revolta.

Victor Franco deixa uma última palavra ao “campeão europeu” José Fonte, que se despediu nos relvados no último jogo da época. Sem o conhecer muito bem, destacou a maneira como o jogador “puxou pelo grupo” e elogiou a postura do futebolista.

“Fiquei satisfeito pela maneira de ser do José Fonte”, desabafa o presidente casapiano, aproveitando para agradecer o contributo do internacional português ao longo desta temporada.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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