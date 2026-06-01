​“A ideia é preparar o Casa Pia para andarmos sossegados”: o “alívio” e o elogio a Fonte, por Victor Franco

O presidente do Casa Pia analisa em declarações a Bola Branca o fim da época que culminou com a confirmação da manutenção na Liga para os casapianos, garantida após triunfo contra o Torreense no play-off. O dirigente fala também na despedida de José Fonte.

“Alívio” é o que sente Victor Seabra Franco, após uma época “desmotivante”, confessa à Renascença. O presidente do Casa Pia quer apenas pensar na próxima época para “regressar ao desempenho que tivemos na outra época” e deixar para trás esta situação que levou o seu clube “a andar aflito”.

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Numa época em que os gansos tiverem três treinadores, a continuidade de Álvaro Pacheco não é certa. “O responsável pela contratação da equipa técnica é Tiago Lopes”, lembra Franco, não dando assim pistas sobre o futuro do treinador natural de Felgueiras.

“A pressão vai aumentando”, reconhece Victor Franco ao microfone de Bola Branca, e aponta esse como um dos problemas da época. “Acho que tivemos nove jogos sem ganhar”, nota, um facto que proporcionou o descalibrar do “sistema nervoso”. Resumindo, “aquilo que era fácil torna-se difícil”.