- Bola Branca 12h44
- 01 jun, 2026
-
Futebol Nacional
“A ideia é preparar o Casa Pia para andarmos sossegados”: o “alívio” e o elogio a Fonte, por Victor Franco
01 jun, 2026 - 12:35 • Redação*
Presidente Victor Franco esclarece ainda que "o Estádio Pina Manique foi construído por casapianos e o novo estádio vai também ser construído por casapianos".
O presidente do Casa Pia analisa em declarações a Bola Branca o fim da época que culminou com a confirmação da manutenção na Liga para os casapianos, garantida após triunfo contra o Torreense no play-off. O dirigente fala também na despedida de José Fonte.
“Alívio” é o que sente Victor Seabra Franco, após uma época “desmotivante”, confessa à Renascença. O presidente do Casa Pia quer apenas pensar na próxima época para “regressar ao desempenho que tivemos na outra época” e deixar para trás esta situação que levou o seu clube “a andar aflito”.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Numa época em que os gansos tiverem três treinadores, a continuidade de Álvaro Pacheco não é certa. “O responsável pela contratação da equipa técnica é Tiago Lopes”, lembra Franco, não dando assim pistas sobre o futuro do treinador natural de Felgueiras.
“A pressão vai aumentando”, reconhece Victor Franco ao microfone de Bola Branca, e aponta esse como um dos problemas da época. “Acho que tivemos nove jogos sem ganhar”, nota, um facto que proporcionou o descalibrar do “sistema nervoso”. Resumindo, “aquilo que era fácil torna-se difícil”.
Mundial 2026
Já sabe o que vai mudar nas leis do jogo para o Mundial?
Convencido de que a arbitragem foi muito boa no Mu(...)
O presidente dos gansos esclarece ainda a situação de a equipa jogar em Rio Maior. “O Estádio Pina Manique foi construído por casapianos e o novo estádio vai também ser construído por casapianos”, explica.
“E, portanto, somos nós que temos de arranjar dinheiro para o construir. O Casa Pia é aquele clube que tem de construir o campo com dinheiro que terá de arranjar. Muitos clubes têm a vantagem de estarem ligados a campos que foram construídos pelas próprias câmaras, portanto, para nós, é mais difícil”, afirma com uma certa revolta.
Victor Franco deixa uma última palavra ao “campeão europeu” José Fonte, que se despediu nos relvados no último jogo da época. Sem o conhecer muito bem, destacou a maneira como o jogador “puxou pelo grupo” e elogiou a postura do futebolista.
“Fiquei satisfeito pela maneira de ser do José Fonte”, desabafa o presidente casapiano, aproveitando para agradecer o contributo do internacional português ao longo desta temporada.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
- Bola Branca 12h44
- 01 jun, 2026
-