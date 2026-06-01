Diretor da formação do Tondela morre aos 39 anos
01 jun, 2026 - 21:15 • Inês Braga Sampaio
Funeral de Pedro Ferreira realiza-se na terça-feira, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Canas de Santa Maria, em Tondela.
Morreu o diretor da formação do Tondela, Pedro Ferreira, aos 39 anos.
A notícia foi dada pelo clube beirão, despede-se "não só do homem, mas também do pai, filho e amigo que vai deixar muitas saudades a todos com quem privou".
"Na hora da despedida, e neste momento de dor e consternação, o Clube Desportivo de Tondela endereça à família enlutada e aos amigos as mais sentidas condolências", pode ler-se no site oficial do Tondela.
O funeral de Pedro Ferreira realiza-se na terça-feira, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Canas de Santa Maria, em Tondela. O corpo segue, depois, para o cemitério local.
