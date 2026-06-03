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Depois da promoção, Vitória de Setúbal pisca o olho à Liga 3: "Estamos a criar as condições para isso"

03 jun, 2026 - 17:00 • Redação*

Presidente dos sadinos festeja o título na 1ª Divisão Distrital e em Bola Branca assegura que o clube cumpre todos os requisitos

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O Vitória de Setúbal carimbou o regresso aos campeonatos nacionais após conquistar o título da 1ª Divisão Distrital da AF Setúbal. Em entrevista à Renascença, Francisco Alves Rito não esconde a satisfação por ver os sadinos superarem mais uma etapa no regresso ao topo do futebol português.

“É um sentimento de enorme alegria porque o Vitória é um dos históricos do futebol português. Deve ter lugar na 1ª Liga, numa escala maior do nosso futebol, este foi mais um passo nesse sentido”, afirma o presidente dos vitorianos.

Depois da festa dentro das quatro linhas, o dirigente afasta qualquer fantasma extra futebol e garante que a inscrição no Campeonato de Portugal está salvaguardada.

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“Em termos desportivos está assegurada e em termos administrativos também. Em todos os parâmetros, o Vitória cumpre integralmente os requisitos. Aguardamos apenas que a Federação Portuguesa de Futebol faça o anúncio, que se aguarda para breve, das equipas que vão integrar esta competição e entre as quais estará com toda a certeza o Vitória”, garante a Bola Branca.

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As questões administrativas e financeiras têm sido o calcanhar de Aquiles do Vitória de Setúbal nos últimos anos, um fado que ditou a queda consecutiva na secretaria devido a problemas de licenciamento e dívidas.

Com a casa arrumada, os sadinos não querem perder tempo, Alves Rito assume à Renascença, e existe a ambição de lutar por uma nova subida de divisão.

“O objetivo já está traçado, é lutar para subir para a Liga 3. Estamos a criar as condições para isso, já temos garantido o orçamento que consideramos necessário e suficiente. Temos uma estrutura com muita experiência e acreditamos que vamos ser uma das equipas que podem com toda a legitimidade aspirar e subir”, projeta o presidente, com esperança.

O dirigente deixa ainda uma palavra de profundo agradecimento à massa associativa, destacando o papel fundamental das bancadas do Bonfim.

“O Vitória tem 10 mil associados, tem assistências no estádio superiores à média dos jogos da Primeira Liga nacional. Isto mostra a alma, a força do universo vitoriano”, elogia com orgulho os seus adeptos.

Alves Rito deixa um apelo para que no futuro aqueles gentes de Setúbal “continuem a apoiar o nosso Vitória como têm feito sempre, porque juntos vamos recolocar o Vitória no lugar que lhe pertence”, conclui a Renascença.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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