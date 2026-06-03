“O Marco Silva foi o melhor treinador da minha carreira”: Carlitos, o Benfica e aqueles tempos no Estoril

À partida, o Benfica já definiu o treinador para suceder a José Mourinho, a caminho do Real Madrid, e a escolha recaiu em Marco Silva.

Para perceber aquilo que os jogadores das águias podem contar, Bola Branca esteve à conversa com Carlitos, antigo extremo que atuou no Estoril Praia precisamente sob o comando do técnico português. Depois de duas temporadas na Amoreira entre 2002 e 2004, Carlitos regressou ao Estoril em 2012/13, quando o clube de Cascais garantiu a Liga Europa, depois de um quinto lugar, logo um ano depois da promoção à I Divisão (no ano seguinte, Marco Silva e Carlitos garantiram o 4º lugar e nova presença na Europa).

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“Acho que o Benfica fazia uma ótima contratação e era um orgulho imenso para mim ver o Benfica contratar Marco Silva”, confessa o antigo jogador.

Apesar de descrever o técnico como alguém mais reservado no dia a dia, Carlitos destaca a enorme capacidade humana que o caracteriza. “É uma pessoa reservada, mas quando está com os amigos e com os jogadores solta-se mais”, explica.

E acrescenta: “Ele consegue puxar os jogadores para ao pé dele. Não é à toa que eu digo a toda a gente que foi o melhor que passou na minha carreira, pela pessoa que é, nos treinos e jogos”.