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Tiago Fernandes deixa Portimonense após garantir manutenção na II Liga

04 jun, 2026 - 14:45 • Inês Braga Sampaio

Treinador garantiu a permanência na última jornada. Portimonense expressa "sincero reconhecimento pela liderança, profissionalismo e compromisso".

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Tiago Fernandes deixa de ser treinador do Portimonense, depois de ter garantido a manutenção na II Liga na última jornada.

O adeus foi anunciado pelo clube algarvio, esta quarta-feira, em publicação no Instagram: "Chegou a hora da despedida."

"Depois de uma época marcada por desafios, dedicação e entrega diária ao serviço do Portimonense, chega o momento de agradecer a quem esteve na linha da frente desta caminhada. Ao treinador principal Tiago Fernandes, o homem do leme ao longo desta temporada, o nosso sincero reconhecimento pela liderança, profissionalismo e compromisso demonstrados em cada momento", pode ler-se.

O Portimonense deixa o "mais profundo agradecimento" a todos os elementos da equipa técnica de Tiago Fernandes e deseja-lhes "os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro".

"Obrigado por fazerem parte da nossa história", lê-se.

O Portimonense terminou a II Liga na 15ª posição, com os mesmos pontos 40 pontos que o Farense, que ficou no lugar de play-off de manutenção.

Tiago Fernandes, de 44 anos, começou a carreira de treinador nos escalões de formação do Sporting. Chegou a ser interino da equipa principal, em 2018/19, antes de partir para outras aventuras. Treinou o Desportivo de Chaves, o Estoril Praia, o Leixões e os sub-23 e a equipa principal do Torreense, antes de rumar, esta temporada, a Portimão.

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