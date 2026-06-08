Centralização dos direitos televisivos mais próxima. Liga aprova modelo de distribuição

A assembleia geral da Liga Portugal aprovou, por "expressiva maioria", esta segunda-feira, a chave de repartição de receitas com vista à centralização dos direitos televisivos das competições profissionais de futebol.

Na sede da Liga, no Porto, votaram as 33 sociedades desportivas. Segundo o jornal "O Jogo", a proposta foi aprovada com 80% de votos a favor.

O modelo aprovado terá sido aquele que estava a ser trabalhado desde o início. Não a proposta de última hora do Nacional da Madeira, que o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, criticou duramente durante uma entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, a 28 de maio.

“Trabalhamos dois anos numa chave de repartição, e bem, em sede da direção da Liga Centralização. (...) Tínhamos feito grandes progressos que agora parecem ser colocados em causa por uma ideia estapafúrdia", disse.



De acordo com a Liga Portugal, o modelo aprovado esta segunda-feira "foi concebido para responder aos desafios e objetivos do primeiro ciclo de comercialização centralizada, promovendo os comportamentos e incentivos considerados mais adequados à atual fase de implementação".

"A sua aprovação representa um marco histórico no processo de centralização dos direitos audiovisuais em Portugal, concretizando uma etapa fundamental de um projeto transformador para o futuro", lê-se.

Este é um passo decisivo rumo à centralização dos direitos televisivos das competições profissionais a partir da temporada 2028/29.

