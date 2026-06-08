"Momento histórico". Reinaldo Teixeira satisfeito com aprovação da chave de centralização

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, mostra-se satisfeito com a aprovação da proposta de centralização dos direitos televisivos, esta segunda-feira.

"Hoje aprovámos com 80% a chave de distribuição e há um conjunto de sugestões das sociedades desportivas que têm vindo a dizer, ao longo desta caminhada, que se vê um grande compromisso para continuarem a fazer com que haja melhores experiências no estádio, mais adeptos, mais telespectadores", afirma, na sede da Liga, no Porto, em declarações aos jornalistas.

O dirigente considera que chegar a um entendimento ainda antes de se conhecer os valores envolvidos "transmite ao mercado compromisso e responsabilidade".

Embora o voto seja secreto, Reinaldo Teixeira revela que votaram contra "três sociedades desportivas da I Liga e quatro sociedades desportivas da II Liga."

Entre quem votou contra estará seguramente o Nacional. O emblema madeirense apresentou outro plano de distribuição dos direitos televisivos, mas não conseguiu levar a proposta a votação.

No entanto, Reinaldo Teixeira refere que, apesar das diferenças, o presidente do Nacional "teve uma postura e uma sugestão que defendeu com total correção, transparência e sinceridade".

O presidente da Liga volta a explicar o conceito da proposta e a apelar à sua compreensão:

"A proposta pretende, em vez de ser como hoje acontece, em que cada sociedade desportiva vende por si os seus direitos, que seja feita a venda centralizada. Na vida, quando se vende o todo, por norma consegue vender-se mais e valorizar mais do que com a soma das partes. Ao conseguir esse crescimento no bolo, esse é o passo seguinte."

Ainda assim, avisa que o trabalho está longe de estar concluído e que a próxima etapa passa por encontrar um valor que seja benéfico para todos os clubes.

O plano é que acordo de centralização dos direitos televisivos entre em vigor na época 2028/2029.