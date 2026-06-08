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Treinador Ian Cathro troca Estoril Praia pelo Saint-Étienne

08 jun, 2026 - 17:09 • Inês Braga Sampaio

Franceses pagam para levar o treinador escocês, de 39 anos, que levou o Estoril ao décimo lugar, esta época.

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O Estoril Praia informa, esta segunda-feira, que chegou a acordo com o Saint-Étienne, de França, para a transferência do treinador Ian Cathro.

O treinador escocês, de 39 anos, rende "uma compensação financeira", não especificada, ao clube canarinho, que orientou nas últimas duas temporadas.

Nas duas épocas à frente do Estoril, Cathro levou a equipa ao oitavo e ao décimo lugares, por ordem. Os estorilistas venceram 23, empataram 20 e perderam 28 dos 71 jogos que realizaram.

Cathro venceu o prémio de melhor treinador do mês da I Liga em duas ocasiões, em janeiro de 2024/25 e de 2025/26.

Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2025, o Estoril somou cinco vitórias consecutivas, um registo que não alcançavam desde 1948/49.

"O Estoril Praia deseja a Ian Cathro as maiores felicidades pessoais e desportivas no futuro", lê-se no comunicado do clube.

Ian Cahtro ruma a um clube histórico do futebol francês, mas que se encontra na segunda divisão, depois de, na temporada que agora termina, ter falhado a subida automática à Ligue 1 e, depois, no play-off.

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